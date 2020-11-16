الخرابشة : الأردن بين المرحلة الثالثة والرابعة من الانتشار ووضعنا لا نحسد عليه

دوت الخليج :- قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي سعد الخرابشة الأحد، إن الأردن بين المرحلة الثالثة والرابعة من الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا المستجد وفق معايير وتصنيف منظمة الصحة العالمية.
واضاف الخرابشة : أن الوضع الوبائي يقاس بحسب مصفوفة تربط بين مستوى الانتشار المجتمعي وقدرة النظام الصحي على الاستيعاب.
"الوضع الوبائي في الأردن لا يسر صديق حاليا نحن خليط بين المرحلة الثالثة والرابعة من الانتشار المجتمعي للفيروس بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية وهما المرحلة الأخطر" وفق المملكة .
وبخصوص التصريحات الرسمية حول اسيتعاب القطاع الصحي قال الخرابشة "نتأمل أن يكون الوضع بدرجة مقبولة وضعنا الآن لا نحسد عليه".
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