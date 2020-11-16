أخبار اليمن : قرار رئيس المؤتمر بتشكيل لجنة تحديث البناء التنظيمي لمعهد الميثاق

قرار رئيس المؤتمر بتشكيل لجنة تحديث البناء التنظيمي لمعهد الميثاقصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس قرارا تنظيميا بتشكيل لجنة تحديث البناء البناء التنظيمي لمعهد الميثاق للتدريب والدرسات والبحوث، ينشر ( دوت الخليج) فيما يلي نصه:

قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم ( 5 ) لسنة 2020م

بتشكيل لجنة تحديث البناء التنظيمي لمعهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث.

ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :

-بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .

-ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي .

(قــــــــــــــــــرر)

ماده (1) : تشكل لجنة تحديث البناء التنظيمي لمعهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

من الأخوة التالية أسمائهم:

- أ.د / احمد مطهر عقبات رئيساَ

- د./ علي مطهر العثربي عضواً

- أ./ يحي احمد النجار عضواً

- أ./ محمد عبدالله الفضلي عضواً

- د./ حفظ الله يحي الأحمدي عضواً

- أ./ هشام علي السنباني عضواً ومقرراً

ماده (2) : تقوم اللجنة بممارسة المهام التالية:

أ‌. دراسة وتقييم الوضع القائم للهيكل التنظيمي للمعهد، وتحديد المشاكل التنظيمية ومتطلبات التحديث وفق أُسس ومعايير علمية.

بـ. وضع التوصيات والخيارات التنظيمية المقترحة المتضمنة (الدمج، الحذف، الاستحداث، النقل، وتغيير الارتباط)، بما يضمن معالجة أي تداخل او ازدواجية أو تكرار في المهام والاختصاصات، وتجميع المهام المتشابهة في وحدة تنظيمية واحدة

جـ. تحديد مهام واختصاصات الوحدات التنظيمية الجديدة / المتأثرة بعملية تحديث البناء التنظيمي للمعهد.

د. إعداد مشروع الهيكل التنظيمي التفصيلي الجديد.

هـ . يُراعي فريق العمل المعايير والضوابط التالية:

- أن يكون مشروع الهيكل التنظيمي مُترابطاً ومُنسجماً مع النظام الداخلي واللوائح ذات العلاقة، ويواكب المُستجدات والتوجهات العامة للمؤتمر الشعبي العام.

- أن يُغطي مشروع الهيكل التنظيمي جميع المهام المُناطة بالمعهد بموجب النظام الداخلي واللوائح ذات العلاقة.

- مراعاة التباين والتخصصية في تقسيم المهام، وبحيث يتسم مشروع الهيكل التنظيمي بالفصل الواضح في المهام والصلاحيات بين قطاعي المعهد الرئيسيين: التدريب والتأهيل، الدراسات والبحوث.

- عدم تجاوز نسبة الوحدات التنظيمية الإدارية والمالية والفنية والخدمية المساندة (30 %) من مشروع الهيكل التنظيمي.

- وضوح العلاقات وخطوط الاتصال بين المستويات التنظيمية المختلفة، بما يضمن فاعلية وكفاءة العمل، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية والمالية.

- المرونة والقدرة على مواكبة التطورات والتطلعات المستقبلية للمعهد، وبحيث تكون الوحدات التنظيمية قابلة لاستيعاب المتغيرات دون الحاجة إلى تعديل الهيكل التنظيمي خلال فترات زمنية متقاربة.

ماده (3) : ترفع اللجنة تقاريرها ومحاضر اجتماعاتها الى رئيس المؤتمر والأمين العام ، وتنجز مهامها خلال شهرين من تاريخه.

ماده (4) : يُـعمـل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.

صـــدر بمقر الأمانة العامة

بتاريخ 1 / ربيع اخر / 1442هـ

الموافق 16 / 11 / 2020م

صــادق بـن أميـن ابـو راس

رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام

