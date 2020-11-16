أخبار اليمن : قرار رئيس المؤتمر بتشكل لجنة قانونية للمؤتمر الشعبي العام

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قرار رئيس المؤتمر بتشكل لجنة قانونية للمؤتمر الشعبي العام

اصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، قرارا تنظيميا بتشكيل لجنة قانونية للمؤتمر الشعبي العام ينشر(دوت الخليج) فيما يلي نصه: قرار رئيس المؤتمر بتشكل لجنة قانونية للمؤتمر الشعبي العاماصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، قرارا تنظيميا بتشكيل لجنة قانونية للمؤتمر الشعبي العام ينشر(دوت الخليج) فيما يلي نصه: قــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم ( 6) لسنة 2020م

بتشكيل لجنة قانونية للمؤتمر الشعبي العام. ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :

- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .

- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي .

(قــــــــــــــــــرر)

ماده (1) : تشكل لجنه قانونية للمؤتمر الشعبي العام برئاسة الأمين العام للمؤتمر الأستاذ/ غازي احمد علي الأحول وعضوية الأخوة التالية اسمائهم:

- المحامي / عبدالباسط محمد غبر القائم بأعمال رئيس الدائرة القانونية.

- المحامي / محمد محمد البكولي

- المحامي / حمود قاسم الأصبحي

- المحامي / محمد عمر الحبابي

- المحامي/ عبدالسلام محمد العطار نائب رئيس الدائرة القانونية مقرراً ماده (2) : تعمل اللجنة تحت إشراف رئيس المؤتمر وترفع اليه تقارير دورية عن سير عملها أولاً بأول. ماده (3) : يُـعمـل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه. صـــدر بمقر الأمانة العامة

بتاريخ 1 / ربيع آخر / 1442هـ

الموافق 16 / 11 / 2020م

صــادق بـن أميـن ابـو راس

رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام



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