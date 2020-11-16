تفاصيل رحلة لقاح موديرنا .. كيف وصل إلى النتيجة الفعالة؟

أعلنت شركة موديرنا الأميركية عن نجاح تجربتها الثالثة والأخيرة من لقاح فيروس كورونا، إذ أثبتت الدراسات التي أجرتها الشركة على مدار أشهر فعالية اللقاح بنسبة 94.5 بالمئة.

وذكرت شركة موديرنا، الرائدة في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، أن تجربتها الثالثة على اللقاح شملت 30 ألف مشارك في الولايات المتحدة، وقد تم إجراؤها بالتعاون مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.

وأشارت شركة موديرنا في موقعها على الإنترنت إلى أن التجربة استوفت المعايير الإحصائية المحددة مسبقًا في بروتوكول الدراسة لقياس مدى فعالية اللقاح، والتي وصلت إلى 94.5 بالمئة.

ويستند الحكم على مدى فعالية اللقاح، الذي تعكف شركة موديرنا على تطويره منذ أشهر، إلى تحليل حالات كوفيد-19 المؤكدة والفصل فيها بدءًا من أسبوعين بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وتضمنت تحليلات شركة موديرنا في رحلتها لتطوير اللقاح، 11 حالة خطيرة لأشخاص هاجمهم فيروس كورونا، كما هو محدد في بروتوكول الدراسة، إذ أثبت اللقاح فعاليته.

كما شملت عينة المشاركين في اللقاح عددا من كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وقد تم اختيار 20 منهم من أصل لاتيني وإفريقي وآسيوي، للتأكد من فعالية اللقاح لدى شرائح مختلفة.

الأعراض

أما عن الأعراض المصاحبة لتلقي اللقاح، فلم تسجل شركة موديرنا أي مخاوف تتعلق بالسلامة العامة، واشتملت على الألم العضلي والمفصلي والشعور بالتعب والحمى، وذلك لدى نسبة قليلة جدا ممن تلقوا اللقاح.

وقالت شركة موديرنا إن "هذه لحظة محورية في تطوير لقاحنا المرشح لمكافحة كوفيد-19"، وأضافت أنه "منذ أوائل يناير ونحن نعمل لمواجهة هذا الفيروس بقصد حماية أكبر عدد ممكن من الناس حول العالم".

وقال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، إن "هذا التحليل المؤقت الإيجابي من دراستنا للمرحلة الثالثة قد أعطانا أول تحقق سريري من أن لقاحنا يمكن أن يقي من مرض كوفيد-19".