ترامب: هذه الانتخابات الأكثر احتيالا فى التاريخ

وكان ترامب قد أعلن فى وقت سابق، أن "جو بايدن فاز بسبب تزوير الانتخابات"، مضيفا أن التصويت عبر البريد مزحة مثيرة للاشمئزاز، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وكان أنصار الرئيس دونالد ترامب، اجتمعوا فى شوارع واشنطن العاصمة لدعم تحدياته القانونية الطويلة لإلغاء فوز جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية.

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