رفضا لآليات الاتحاد .. بولندا تهدد بتعطيل ميزانية الاتحاد الأوروبى

قال رئيس مستشارية رئيس وزراء بولندا، ميشال دورشيك، اليوم الإثنين، إن بولندا ستوقف الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبى إذا كان صرف أموال الاتحاد الأوروبى مشروطًا باحترام مبادئ سيادة القانون.





وفى مقابلة مع إذاعة "آر.إم.إف"، قال دورشيك: "إذا كان الاتحاد الأوروبى يريد خرق المعاهدات، وإذا لم تحترم القرارات التى اتخذت خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبى، فإن بولندا لن توافق على اعتماد ميزانية الاتحاد الأوروبى".

وتأتى تصريحات رئيس المستشارية مطابقة لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء البولندى ماتيوش مورافيتسكى، حيث تعارض بولندا والمجر بشدة إدخال أى شروط فى مدفوعات الميزانية، وقالتا إنهما أعاقتا محاولة لذلك فى قمة الاتحاد الأوروبى يوليو الماضى.

وكان مفاوضون من البرلمان الأوروبى وممثلون عن حكومات التكتل توصلوا فى وقت سابق من هذا الشهر إلى اتفاق على آلية يمكن تفعيلها عند إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبى، فى حالات الفساد أو الاحتيال، كما يمكن ربطها بقيم أساسية مثل الحرية والديمقراطية والمساواة واحترام حقوق الإنسان.

وكان الاتحاد أدخل إصلاحات قضائية، إلا أن المنتقدين يحذرون من أنها تسيس للنظام، وبالمثل تخضع بودابست للتدقيق بسبب مخاوف من استقلال القضاء، واتهامات بتآكل الحريات الإعلامية والفساد غير الخاضع للرقابة بسبب الروابط بين الأعمال والسياسة.

ويمكن أن يؤدى استخدام حق النقض على ميزانية الاتحاد الأوروبى إلى تأخير الوصول إلى التى خصصها الاتحاد لحزمة صندوق التعافى من فيروس كورونا، والتى تقدر بـ 1.8 تريليون يورو ـ ما يعادل 2.1 تريليون دولار.