وقال الرئيس النمساوى، فى تصريحات له اليوم الإثنين، إنه لسوء الحظ أصبح الإغلاق العام ضروريًا الآن لاحتواء الوباء، مشيرا الى أنه لا أحد فى البلاد يريد هذا الإغلاق.
وأضاف، أنه يتعين فورا تقليل الاتصالات الاجتماعية والعائلية بشكل كبير مرة أخرى، موضحا أن هذا الاجراء ضرورة حتى لا يضطر الأطباء إلى اختيار من الذى يحصل على سرير فى العناية المركزة ومن لا يحصل؟ ومن لديه فرصة للبقاء على قيد الحياة ومن لا؟
كما أعرب الرئيس النمساوى عن شكره لجميع الأطباء وممرضات العناية المركزة وجميع العاملين بالمستشفيات الذين يبذلون حاليًا كل ما فى وسعهم لإنقاذ الأرواح يومًا بعد يوم بتضامن كبير وبأقصى قدر من الالتزام وفى ظل عبء عمل مرتفع للغاية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس النمسا: الوضع فى المستشفيات حرج للغاية بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.