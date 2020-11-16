رئيس النمسا: الوضع فى المستشفيات حرج للغاية بسبب كورونا

وقال الرئيس النمساوى، فى تصريحات له اليوم الإثنين، إنه لسوء الحظ أصبح الإغلاق العام ضروريًا الآن لاحتواء الوباء، مشيرا الى أنه لا أحد فى البلاد يريد هذا الإغلاق.

وأضاف، أنه يتعين فورا تقليل الاتصالات الاجتماعية والعائلية بشكل كبير مرة أخرى، موضحا أن هذا الاجراء ضرورة حتى لا يضطر الأطباء إلى اختيار من الذى يحصل على سرير فى العناية المركزة ومن لا يحصل؟ ومن لديه فرصة للبقاء على قيد الحياة ومن لا؟

كما أعرب الرئيس النمساوى عن شكره لجميع الأطباء وممرضات العناية المركزة وجميع العاملين بالمستشفيات الذين يبذلون حاليًا كل ما فى وسعهم لإنقاذ الأرواح يومًا بعد يوم بتضامن كبير وبأقصى قدر من الالتزام وفى ظل عبء عمل مرتفع للغاية.