انسحاب 50 آلية عسكرية أمريكية من سوريا باتجاه العراق

كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية أخرجت من سوريا رتلا مكون من 50 عربة مدرعة ودبابة باتجاه الأراضي العراقية .

وبحسب "سانا"، فقد خرج الرتل التابع للقوات الأمريكية من معبر الوليد باتجاه الأراضي العراقية وسط إجراءات مشددة على طول مسار القافلة العسكرية .

وتسيطر القوات الأمريكية على معظم حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية بمحافظتي الحسكة ودير الزور .

وتتهم الحكومة السورية الولايات المتحدة بالعمل على تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي.

وفي أواخر عام 2019، صادق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء نحو 1000 عسكري لضمان السيطرة الأميركية على حقول النفط شمال شرقي البلاد .

ومساء السبت الماضي، أبدى وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة الجديد، كريستوفر ميلر، عزمه تسريع سحب القوات الأمريكية من أفغانستان والشرق الأوسط، قائلا "حان وقت العودة إلى الوطن".

وقال ميلرإن جميع الحروب يجب أن تنتهي، وذلك في أول رسالة له للقوات المسلحة الأمريكية منذ أن عينه الرئيس دونالد ترامب الإثنين وزيرا للدفاع بالوكالة .