ترامب يناقض نفسه: هذه الانتخابات الأكثر احتيالا في التاريخ

نشر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصف فيها الانتخابات الأمريكية، التي جرت مؤخرا، بأنها الأكثر احتيالا على مر التاريخ.

وقال ترامب، في تغريدته على "تويتر: "هذه الانتخابات الأكثر احتيالا في التاريخ".

وجاءت هذه التغريدة بعد ساعات معدودة من تأكيد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، من جديد أنه فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "لقد فزت بالانتخابات".

وأعلن ترامب، اليوم الإثنين، عن رفع قضايا أمام المحاكم الأمريكية، قريبا لإظهار عدم دستورية الانتخابات الرئاسية.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "العديد من القضايا التي شهدتها المحاكم الأمريكية، لم نرفعها، بل رفعها أشخاص كانوا شهودا على الانتهاكات المروعة".

وأضاف: "سنرفع قريبا قضايانا الكبرى، التي ستظهر عدم دستورية الانتخابات 2020، وكذلك الغضب من الأشياء التي تم القيام بها لتغيير النتيجة".