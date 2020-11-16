فعال بنسبة 94,5%.. معلومات عن لقاح موديرنا قاهر كورونا.. والتعاقدات تجاوزت 260 مليون جرعة

في إنجاز جديد، أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية، نتائج لقاحها ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنه ثبت فعاليته بنسبة 94,5%.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أصبحت شركة موديرنا، ثاني شركة أمريكية تنشر بيانات التحليل المؤقتة من المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح لفيروس كورونا، قائلة إنه فعال بنسبة 94.5٪ بعدما أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية في 9 نوفمبر، نتائج تجارب المرحلة الثالثة للقاحهما، والذي ثبت أنه ناجح في التقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 90%.

وأوضحت"رويترز"، أن شركة موديرنا ستسعى للحصول على إذن للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بمجرد حصولها على المزيد من بيانات السلامة المتوقعة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وذكرت بيانات "موديرنا"، أن اللقاح المرتقب ضد فيروس كورونا فعال للغاية في منع الإصابة بالفيروس لجميع الفئات العمرية، مشيرة إلى أن النتائج الأولية استندت إلى 95 حالة متنوعة ومختلفة (من أصل لاتيني وأمريكي وأفريقي وآسيوي)، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتضمنت تحليلات الشركة في رحلتها لتطوير اللقاح، 11 حالة خطيرة لأشخاص هاجمهم فيروس كورونا، كما هو محدد في بروتوكول الدراسة، وأثبت اللقاح فعاليته.

وشملت عينة المشاركين في اللقاح، 15 شخصًا من كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وأكدت الشركة أنه فعال وآمن بشكل عام.

و عن الأعراض المصاحبة لتلقي اللقاح، فاشتملت على الألم العضلي في مكان الحقن، والمفصلي والشعور بالتعب والحمى والصداع بعد أخذ الجرعة الثانية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا ستيفان بانسيل إن "هذه لحظة محورية في تطوير لقاحنا المرشح لمكافحة كوفيد-19"، مضيفًا أنه "منذ أوائل يناير ونحن نعمل لمواجهة هذا الفيروس بقصد حماية أكبر عدد ممكن من الناس حول العالم".

وأكدت الشركة أنه يمكن الاحتفاظ باللقاح في مخازن وثلاجات باردة عند درجة حرارة (-20 درجة مئوية) لمدة تصل إلى ستة أشهر، وأنه بمجرد خروجه منها يمكن الاحتفاظ به لمدة تصل إلى 30 يومًا في الثلاجة العادية على درجة حرارة (2 إلى 8 درجات مئوية). ه

وتخطط موديرنا للتقدم بطلب لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على تصريح استخدام اللقاح في حالات الطوارئ قريبًا وبعد ذلك سترسل المزيد من البيانات حول فعاليته وسلامته.

وأبرمت الولايات المتحدة بالفعل صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار للاستحواذ على 100 مليون جرعة منه، ولم تعقد بريطانيا بعد أي اتفاق.

وأبرم الاتحاد الأوروبي صفقة بشأن شراء 160 مليون جرعة، كما وقعت كل من اليابان وكندا وسويسرا وإسرائيل، ومن المتوقع تصنيع 20 مليون جرعة هذا العام.