نيوم وموعد فتح باب القبول وشروطه في برنامج الابتعاث لطلاب وطالبات 3 ثانوي

أعلنت نيوم من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن فتح باب القبول في البرنامج الذي يتعلق بالابتعاث، حيث يتم التقديم عليه من خلال الطلاب والطالبات الصف الثالث الثانوي، علماً بأن باب القبول ينتهي في اليوم الموافق الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2020، ودعت نيوم الراغبين في الالتحاق بالبرنامج بتقديم طلبات التسجيل من خلال موقعها من خلال رابط الموقع الإلكتروني، حيث يعد الهدف الرئيسي من برنامج نيوم الابتعاث المنتهي بالتوظيف الموهوبين من أبناء وبنات المجتمع المحلي، حيث يقدم لهم فرصة الحصول على شهادة البكالوريوس من جامعات محلية أو من أفضل 100 جامعة في العالم، حيث يعتبر البرنامج أحد أهداف نيوم للعمل على تطوير وتجهيز الكوادر المحلية وإعدادهم للعمل في أحد قطاعات نيوم أو الشركات المشغلة لها، وتبدأ رحلة الطلاب بالسنة التحضيرية لمدة عام في مدينة تبوك ضمن برنامج بالشراكة مع جامعة فهد بن سلطان وعند اجتياز السنة التحضيرية ينطلق الطلاب لإتمام دراستهم في جامعة فهد بن سلطان في تبوك أو في واحدة من أبرز الجامعات في دول عديدة منها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان وسويسرا.

مسارات مختلفة :

ويتيح البرنامج فرصة الابتعاث في العديد من المسارات الدراسية ومنها :

التخصصات الرياضية

علم الروبوتات

علم وتحليل البيانات

التحول الرقمي

التخصصات الصحية

هندسة الطيران

الذكاء الاصطناعي وغيرها

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ألا يكون المتقدم شاغلاً لأي وظيفة وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية أن يكون المتقدم من المتقدم من منطقة نيوم أو تبوك ألا يزيد عمر المتقدم عن 18 عاماً الانتظام الكلي والتفرغ والإقامة في بلد الابتعاث ألا يمضي على تخرج الطالب من الثانوية العامة أكثر من 6 أشهر ألا يكون المتقدم حاصلا على الدرجة العلمية التي سيتقدم عليها أو سبق أن صدر له قرار ابتعاث على الدرجة نفسها من وزارة التعليم الحصول على درجة لا تقل عن 75 في اجتياز القدرات أن يكون المتقدم لائقاً طبياً أن تنطبق على المتقدم لوائح الابتعاث الخاصة بشركة نيوم اكتمال جميع الوثائق أثناء التسجيل

صورة من بطاقة الأحوال

صورة من شهادة الثانوية العامة إن وجدت

صورة من نتيجة اختبار القدرات

الشروط :متطلبات يجب إرفاقها وقت تقديم الطلب :