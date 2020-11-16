تقديم أبشر للتوظيف في طيران الأمن العام 1442 الشروط ومواعيد التسجيل الإلكتروني

تقديم أبشر للوظيف في وظائف طيران الأمن العام من أكثر الموضوعات بحثًا في الوقت الحالي بالمملكة العربية السعودية، حيث قامة القيادة العامة لطيران الأمن العام برئاسة أمن الدولة بالإعلان عن فتح التسجيل في وظائف عسكرية مختلفة بالمملكة، ونقدم لكم فيما يلي شروط التقديم في وظائف طيران الأمن العام 1442 للرجال والنساء ومواعيد التقديم المعلنة وكيفية التسجيل عبر رابط منصة أبشر للتوظيف، فتابعونا.

تقديم أبشر للتوظيف

يتم التسجيل في الوظائف العسكرية 1442 من خلال الدخول على على منصة أبشر الإلكترونية، حيث لم يعد هناك تقديم ورقي في الوظائف بالمملكة في ظل التحول الرقمي الذي تشهدها المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، ويتم استقبال طلبات التوظيف في وظائف وزارة الداخلية عبر موقع أبشر.

أما الرتب التي سيتم التعيين عليها في وظائف الطيران العام 1442 حسب ما أعلنتها القيادة العامة لطيران الأمن العام فهي كالآتي: “رقيب – وكيل رقيب – جندي – جندي أول – عريف”.

موعد تقديم وظائف طيران الأمن 2020

حددت مؤسسة طيران الأمن مواعيد المؤهلات المطلوبة ومواعيد بدء وانتهاء التسجيل الإلكتروني في الوظائف العسكرية الجديدة، حيث سيتم التسجيل في أبشر للتوظيف من يوم السبت 28 ربيع الأول 1442 هجرية الموافق 14 نوفمبر 2020 ميلادية إلى يوم الجمعة 5 ربيع الثاني 1442 هجرية الموافق 20 نوفمبر 2020 ميلادية.

شروط التسجيل في وظائف طيران الأمن العام

أعلنت قيادة طيران الأمن أن رتب الوظائف الجديدة سوف يتم تعيينها في القيادة العامة لطيران الأمن وكذلك في القواعد التي تتبع لها في المناطق التالية”منطقة مكة، منطقة الرياض، منطقة عسير، والمنطقة الشرقية” وفيما يلي شروط التقديم بالتفصيل.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلًا ومنشأ، ويتم استثناء من كانت نشأته مع والديه أثناء خدمة المملكة في خارجها. • ألا يقل السن عن 17 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا. • لا يقل الطول عن 168 سم. • توفر حسن السيرة والسمعة والسلوك لدى المتقدم. • لا يكون محكومًا على المتقدم بحدٍ شرعي أو بجريمة تخل بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره. • ألا يكون قد سبق للمتقدم التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية. • لا يكون قد تم طرده من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية. • ألا يكون المتقدم متزوجًا من من غير سعودية. • حصول المتقدم على المؤهل الدراسي المطلوب للرتبة المتقدم عليها. • اجتياز كل إجراءات واختبارات القبول، واجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.

طريقة التسجيل في وظائف القيادة العامة لطيران الأمن العام

ينبغي على المتقدم في الوظائف العسكرية لطيران الأمن العام أن يكون سعودي الجنسية ويشترط أن يجتاز الفحص الطبي وأن ينجح في اختبارات القبول المقابلة الأولية، وفيما يلي كيفية التسجيل في الوظائف عبر رابط أبشر للتوظيف:

الدخول إلى رابط بوابة أبشر للتوظيف . تعرض الصفحة الوظائف العسكرية المتاحة. يختار المتقدم الوظيفة المناسبة ثم يضغط عليها. قم بكتابة البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة بدقة. راجع البيانات جيدًا ثم اضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.

يجب عند ملء البيانات عبر رابط أبشر للتوظيف توخي الدقة والصحة ومراجعة البيانات جيدا قبل إرسالها حتي لا يتم استبعاد الطلب، وسنتابع معكم من خلال هذا المحتوي كل المستجدات حول نتائج وظائف طيران الأمن العام 1442.