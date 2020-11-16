عروض جرير في الجمعة البيضاء على جوالات في السعودية وأقوي الخصومات

عروض جرير في الجمعة البيضاء ، جرير فخامة الاسم تكفيه فهو من أشهر الأسواق العالمية، غير أن فروعها في جميع أنحاء العالم كله ويرجع ذلك إلى جودة منتجاتها وعروضها المذهلة أسبوعياً، ولن تقتصر على العروض فقط بل تقدم مع عروضها هدايا قيمة للعمل على إرضاء جميع عملائها بشتى الطرق، وعروض مكتبة جرير هذا الأسبوع على جميع منتجاتها بصفة عامة وعلى أجهزة المحمول بصفة خاصة، لذا قدمت تخفيضات على أجهزة سامسونج الذكية فتعالوا معنا لنتعرف علي أقوي عروض السعودية وعروض السعودية الأسبوعية.

سامسونج

التليفون المحمول أو الجوال لا غنى عنه في يد كل كبير وصغير، لذا تسعى أسواق جرير بالمملكة العربية السعودية لتلبية رغبة عملائها بتقديم كل ما يسعون له من منتجات بأفضل الإمكانيات والخامات وبأقل الأسعار، وعروض أسواق جرير كالآتي:

جوال سامسونج جلاكسي زد فولد 2 مش ذات لون برونزي وأسود سعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 7999 ريال سعودي، ومعه هدايا بسعر 2550 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي نوت 20 الترا لون برونزي، وأبيض، وأسود، سعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 3999 ريال سعودي، ومعه هدايا بسعر 1250 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي نوت 20 الترا ذات لون أسود سعة التخزين 256 جيجا بايت بسعر 3999 ريال سعودي، ومعه هدايا بسعر 1250 ريال سعودي.

عروض جرير على جوالات سامسونج

يعتبر جوال سامسونج من أكثر أنواع الأجهزة المحمولة التي يحبها الجميع، لذا وفرت أسواق جرير عروضها الجبارة علي أجهزة سامسونج المحمولة، ولذلك نقدم لكم عروض جرير على الجوالات تلبية لرغبات عملائنا وعروضنا كالآتي:

جوال سامسونج جالكسي نوت 20 الترا سعة التخزين 512 جيجا بايت ذات لون أسود بسعر 4799 ريال سعودي، ومعه هدايا بقيمة 1250 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي نوت 20 سعة التخزين 256 جيجا بايت ذات لون أخضر، وبرونوي، ورمادي، الجيل الخامس بسعر 3399 ريال سعودي، ومعه هدايا بقيمة 1250 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي نوت 20 الترا سعة تخزين 512 جيجا بايت ذات لون أبيض بسعر 4,799 ريال، ومعه هدايا بسعر 1250 ريال سعودي.

و انتظروا معنا باقي عروض جرير في الجمعة البيضاء في السعودية 2020 من خلال موقع ثقفني.