الرئيس الجزائري ينهي البروتوكول العلاجي

الجزائر ـ رويترز: أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء امس الاول أن الرئيس عبد المجيد تبون انتهى من البروتوكول العلاجي لمرض كوفيد19 وسيخضع لفحوص لمتابعة حالته. وقالت الرئاسة في بيان”تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بإطلاع الرأي العام على تطور حالته الصحية”. وجاء في البيان “يؤكد الفريق الطبي المرافق له أن السيد الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول”.

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