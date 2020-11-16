بيانات التجارب الأولية للقاح «مودرنا» تظهر فعاليته بنسبة 94%

إمكانية تحويل لقاح «سبوتنيك» إلى مادة مجمدة لأهداف تسويقية

■ عدم التقيد بالبروتوكولات الصحية ترفع الإصابات بالمدينة المنورة

■ الكويت تدرس فتح المجال الجوي مع الدول المحظورة للعمالة المنزلية

■ المغرب تواصل تسجيل إصابات مرتفعة

■ الجزائر تعاود فرض القيود

■ 836 إصابة جديدة و7 وفيات فـي فلسطين

■ 300 إصابة بين طلاب المدارس فـي مصر

■ حظر التنقل بين المدن الإيرانية

■ أكثر من5 ملايين متعاف فـي البرازيل

■ رفض الاستعانة بأطقم طبية مصابة بكورونا فـي ألمانيا

■ رقم قياسي للإصابات اليومية فـي روسيا

■ تنامي بؤرة الإصابات بجنوب أستراليا

■ الهند تتجاوز مرحلة الذروة بالموجة الثالثة

نيويورك ـ عواصم ـ وكالات:

أعلنت شركة مودرنا إن بيانات التجارب الأولية تظهر أن لقاح فيروس كورونا الخاص بها فعال بنسبة تزيد عن 94%. وفقا لما ذكرته شبكة “سي إن بي سي” الأميركية. وكانت شركة موديرنا قد أعلنت في وقت سابق أن سويسرا بدأت في مراجعة متجددة للقاح الشركة المرشح للوقاية من فيروس كورونا، حتى تتمكن من منحها موافقة سريعة في حالة اجتياز اللقاح في التجارب السريرية. وقد بلغ إجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 54 مليونا و936 ألفا و761 حالة. بحسب ما أظهرت بيانات موقع وورلد ميترز.

من جهة أخرى، أعلنت شركة مالية سويسرية عن احتمال الحصول على نموذج مجمد من لقاح “سبوتنيك 5” الروسي ضد فيروس كورونا، لكن ذلك سيأخذ وقتا إضافيا على الإنتاج ويقدر أن يستهلك مواد إضافية أخرى للحصول عليه بهذه الطريقة. وأصدرت الشركة المالية السويسرية بيانا قالت فيه “يمكن تخزين اللقاح في صورة مجففة والتي يمكن أن تكون ميزة عند توزيعه وتسليمه إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. وهذا يمكن أن يساعد في التغلب على المشاكل التي تواجهها اللقاحات الأخرى التي تتطلب التخزين البارد والشحن”. وأضافت الشركة “تظهر البيانات أن فعالية اللقاح المجمد المخزن في درجات حرارة تتراوح بين 18 درجة تحت الصفر و20 درجة تحت الصفر يمكن مقارنتها في المناعة مع اللقاح المجفف بالتجميد (المخزن في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات)”.

خليجيا، كشفت وزارة الصحة السعودية، أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة المنورة مقارنة بباقي المدن بالمملكة العربية السعودية. حيث اوضحت الوزراة إنها لاحظت ارتباط عدد كبير للإصابات المسجلة في المدينة المنورة بمناسبات مجتمعية وعدم تقيد المجتمع بالبروتوكولات الصحية. من جانبها، تدرس الكويت خطة لإعادة فتح الأجواء مع بعض الدول المحظورة من أجل عودة العمالة المنزلية، تلبية لاحتياجات الأسر الكويتية. بحسب ما ذكرت جريدة “الأنباء” الكويتية.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 4966 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المغرب إلى 293 ألفا و177 إصابة. وفي الجزائر، قال مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد إن الجزائر ستعاود فرض قيود تستهدف مكافحة انتشار مرض كوفيد19. وأشار إلى أن ذلك يشمل ذلك إغلاق الصالات الرياضية والمراكز الثقافية وأماكن الترفيه وأسواق السيارات المستعملة والحد من ساعات عمل بعض المتاجر. بدورها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 وفيات. وقالت الوزيرة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 453 إصابة في يوم واحد.

وفي مصر، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا ولديها كافة الحلول لإكمال العملية التعليمية أثناء الأزمة، وذكر أن أعداد الاصابات في المدارس قليلة تتراوح ما بين 200 و300 شخص معظمهم كبار وليسوا أطفالا. وقد أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة.

دوليا، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أنه سيتم بدءا من السبت القادم فرض حظر على التنقل بين المدن الايرانية ، في إطار السعي لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وقد أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني امس الاول “التعبئة العامة للأمة والحكومة” لمواجهة الموجة الجديدة لفيروس كورونا المستجد وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن أكبر عدد إلى الآن من حالات الإصابة اليومية في أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الفيروس. وفي البرازيل وصل عدد المتعافين من مرض “كوفيد19” الناجم عن فيروس كورونا المستجد إلى 28ر5 مليون شخص. من جانبه، عارض رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء الألمان كلاوس راينهارت، الاستعانة بأطقم طبية مصابة بفيروس كورونا المستجد. حيث ارجع ذلك كون الأمر مرهقا للغاية للموظفين الأصحاء وبالغ التكلفة.

وفي روسيا، أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 303 حالات وفاة و 22778 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وفقا لموقع قناة “آر تي العربية”. وفي أستراليا وبعد عدة أشهر دون تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا، سجلت ولاية “جنوب أستراليا” ارتفاعا كبيرا نسبيا في عدد الإصابات الجديدة، ما يهدد نجاح استراليا في السيطرة على الوباء. وسجلت الولاية التي يقدر عدد سكنها بنحو 7ر1 مليون نسمة 14 إصابة جديدة.

آسيويا، قال كبير مسؤولي الصحة في مدينة نيودلهي إن أحدث موجة من الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة الهندية، والتي أودت بحياة المئات وزاد خلالها عدد من دخلوا وحدات الرعاية المركزة، تجاوزت ذروتها، رافضا المخاوف من إعادة فرض إجراءات العزل العام. بينما أظهرت بيانات صدرت أمس أن باكستان سجلت أعلى إصابات يومية بكوفيد19 منذ يوليو في كل من الأيام الأربعة الماضية مع تزايد قوة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المسبب للمرض. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 1738 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.