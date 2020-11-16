تقارير: انخفاض مؤشر الحكم الرشيد في أفريقيا لأول مرة منذ 10 سنوات

اتخذ الحكم في أفريقيا خلال عام 2019 منحنىً سيئًا لأول مرة منذ نحو 10 سنوات، وذلك بسبب التدهور الملحوظ في مجالات حقوق الإنسان والأمن وسيادة القانون.

جاء ذلك ضمن تقرير لـ مؤسسة "دليل إبراهيم للحوكمة في أفريقيا" عمل على تصنيف 54 دولة أفريقية وفقًا لمعايير تشمل حقوق الإنسان والأمن والاستقرار الاقتصادي، والقوانين العادلة، والانتخابات النزيهة والفساد والبنية التحتية والفقر والصحة والتعليم.

وأفاد التقرير بأن متوسط نتيجة الحكم في القارة الإفريقية انخفض بمقدار 0.2 نقطة، مسجلًا أول تدهور على أساس سنوي منذ عام 2010.

وقال التقرير إن التقدم الذي تم إحرازه خلال العقد الماضي كان مدفوعا بشكل رئيسي بالتحسينات في الفرص الاقتصادية والتنمية البشرية.

وسجل التقرير ما اعتبره تراجعا مقلقا في مجالات المشاركة والحقوق والأمن وسيادة القانون.

وعلى الرغم من أن التقرير يقدم صورة شاملة عن الفترة التي سبقت انتشار كورونا في أفريقيا، قال مؤلفوه إنه يمكن أن يساعد أيضًا في تحليل نقاط الضعف الموجودة مسبقًا والتي ربما تكون قد تفاقمت بسبب الوباء.

وقالت إنه بينما نجت إفريقيا من الإصابة بالعدوى على نطاق شهدته العديد من المناطق الأخرى ، إلا أن الفيروس سلط الضوء على الثغرات في أنظمة الرعاية الصحية الأفريقية ، بالإضافة إلى تسببه في أزمة اقتصادية كبيرة.