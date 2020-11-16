هل ستصنع كوريا الشمالية السلام مع أمريكا في عهد جو بايدن؟

هناك العديد من التحليلات حول الأساليب المختلفة التي سيتبعها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والرئيس المفترض المنتخب جو بايدن تجاه كوريا الشمالية.

ترامب اتخذ مقاربة أقل إيديولوجية وتفاوض بشكل مباشر مع زعيم كوريا الشمالية، كيم يونج أون، مع التركيز بشكل أساسي على المصالح الأمريكية.

ومن المحتمل أنه بمجرد تولي جو بايدن منصبه، ستتم معاملة كوريا الشمالية بمصطلحات أكثر أخلاقية وعالمية، وإن منفعة الكوريين الشماليين الذين يعيشون في ظل دكتاتورية وحشية ستكون مهمة أيضًا، وليس فقط مصالح الولايات المتحدة.

ومع ذلك، كان هناك تحليل محدود لكيفية رد فعل كوريا الشمالية على تغيير قيادة السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ويخطئ معظم المحللين في افتراض أن كوريا الشمالية تعمل على أساس الافتراضات التي يرى الغرب أنها مبررة، كونهم يفترضون أن كوريا الشمالية ترى الولايات المتحدة على أنها قوة غير مهددة لنظام دولي شرعي قائم على القواعد.

وهذا يعني أنهم يفترضون أن تحدي الدولة لمثل هذا الحكم هو سلوك انتهازي يعرفه زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون بأنه غير شرعي، ولا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة.

تاريخيا، اعتبرت كوريا الشمالية سلوك الولايات المتحدة غير شرعي وغير قانوني.

وهكذا، كانت التهديدات والعقوبات هي السبب الأساسي للتحدي والدفاع المستقل، وفي الواقع ، الردع النووي.

أصدر وزير خارجية كوريا الشمالية السابق ، ري يونج هو ، بيانًا عكس هذا التحليل: بالنسبة له ، السلاح النووي هو خيار مشروع للدفاع عن النفس في مواجهة التهديد النووي الواضح والحقيقي الذي تشكله الولايات المتحدة ضد كوريا الديمقراطية.

يأتي ذلك، في حين أن الدول الحائزة للأسلحة النووية لم تتعرض أبدًا لأي هجوم عسكري، فإن الدول غير النووية مثل جرينادا وبنما وهايتي ويوغوسلافيا السابقة وأفغانستان والعراق وليبيا والصومال خضعت لتغيير النظام من خلال الهجوم العسكري وتدخل الولايات المتحدة، وكوريا الشمالية ترى العالم ، فهذا هو الإطار الذي تنبع منه سياسة كوريا الشمالية.

ومن الجدير بالذكر، أن بايدن لن يغير المعايير الأساسية للردع العقابي الأمريكي ضد كوريا الشمالية.

وبغض النظر عما إذا كان كيم يونج أون يرى تهديدًا بعقوبة هزيمة في حالة قيام كوريا الشمالية بمهاجمة القوات الأمريكية أو حلفائها ، فإن هذا سيؤدي في النهاية إلى التخلص من أي إغراء قد تضطره البلاد لشن هجوم عسكري.

والاختلاف هنا، مع انتقال السلطة من ترامب إلى بايدن، هو ما إذا كان لدى كيم أسباب أكثر، ضمن إطاره الخاص للعالم ، للاعتقاد بأن الولايات المتحدة في بايدن ستعاقب كوريا الشمالية حتى في غياب الاستفزاز الكوري الشمالي النهائي.

وبالنظر إلى الهجمات و "تغييرات النظام" التي ذكرها يونج، من الواضح أن وزير الخارجية السابق تورط جميع الرؤساء السابقين ، باراك أوباما (ليبيا) ، جورج دبليو بوش (أفغانستان ، العراق ، الصومال 2007 ، هايتي 2004) ، بيل كلينتون (يوغوسلافيا ، هايتي 1993 ، الصومال 1992-3) ، جورج إتش دبليو بوش (بنما) ورونالد ريجان (غرينادا) باستثناء ترامب.

ولهذه الأسباب، قد تشعر كوريا الشمالية بالخوف أكثر من خطر التعرض لهجوم في غياب الاستفزاز العسكري الكوري الشمالي خلال فترة بايدن.

ومع ذلك، قد يكون الاستسلام تحت الضغط الأمريكي نحو نزع السلاح النووي الدائم الذي تم التحقق منه صعبًا أيضًا على كوريا الشمالية نظرًا لسابقة انسحاب ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 واستمرار العقوبات العقابية ضد إيران.

ولماذا يجب على كوريا الشمالية السماح للضغط الأمريكي بإقناع نفسها بالتدمير الدائم لأسلحتها النووية إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال ستعاقب الدولة؟

إن مسألة الكبرياء القومي، والدفاع عن النظام، ورئاسة بايدن، ونهجه الأكثر أخلاقية، قد تزيد أيضًا من الضغوط على نظام كوريا الشمالية. بعد كل شيء ، وصف بايدن كيم جونغ أون بأنه "سفاح" وشبهه بأدولف هتلر في المناظرات الرئاسية.

ومما لا شك فيه أنه كان ينبغي عزل هتلر من السلطة قبل ارتكاب جرائمه الفظيعة.

وبالتالي، إذا قام كيم يونج أون بتحليل هذا التصور ، فسيتعين عليه افتراض أن بايدن قد يهدف إلى تغيير النظام في كوريا الشمالية. وفقًا لتحليل مستشار رئيس كوريا الجنوبية مون تشونج إن وإيلدو هوانج ، فإن "كوريا الديمقراطية مستعدة للتضحية ضد مصالحها الاقتصادية وحتى الأمنية إذا كان احترام المرشد الأعلى وشرفهم على المحك".

وقد يفسر هذا توقع الاستفزازات الكورية الشمالية خلال الأيام والأسابيع والأشهر الأولى لرئاسة بايدن من قبل العديد من الخبراء الكوريين الشماليين.

قد تجعل القيادة الشخصية لكوريا الشمالية من الصعب على بايدن بناء الثقة بين البلدين ، بالنظر إلى التزام بايدن بنهج أكثر مؤسسية وبيروقراطية للسياسة الخارجية. حقيقة أن ترامب لا يستطيع الوثوق في ولاء بيروقراطية الشؤون الخارجية لديه جعله مفاوضًا مثاليًا مع كيم يونج أون.

وكان عليه أن يعتمد على دبلوماسيته الشخصية وهذا ما يقابله حقائق كوريا الشمالية. في ذلك البلد ، هناك شخص واحد فقط مسؤول ، وهو كيم جونغ أون ، وبالتالي ، فإن بناء الثقة بين البيروقراطيات لا معنى له.

وأخيرًا ، يتحول المد السياسي ضد التسويات في كل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. تمكنت إدارة كوريا الجنوبية ، مؤقتًا ، من حشد الدعم السياسي للسلام والتسوية من خلال استخدام الدعاية السياسية والحملات الإعلامية في إستراتيجية "تحميل عوائد السلام".

هدفت هذه الاستراتيجية إلى استرضاء ترامب وكيم وتعزيز دعمهما السياسي من خلال الإشارة إلى أنهما على وشك النجاح في شيء لم يستطع أسلافهما فعله.

ولكي ينجح هذا، كان يجب أن تتبع جلسات التصوير نتائج ملموسة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ، وليس فقط بين الكوريتين.

وبما أن النجاح لم يتحقق، فقد تم استبدال وزير الخارجية المفاوض لكوريا الشمالية بالمتشدّد العسكري ري سون-جون.

وفي غضون ذلك، شعر بايدن في الولايات المتحدة أنه بحاجة إلى مقارنة كيم بهتلر لاكتساب الشعبية؛ نظرًا لأن تحميل استراتيجية توزيع أرباح السلام كان شخصيًا ومرتبطًا بترامب وكيم، فسيتعين على بايدن أن يبدأ فترة ولايته دون فائدة تذكر من تقدم سلفه.