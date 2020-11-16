صفعة مدوية لـ تركيا .. اليونان تطلب رسميا شراء مقاتلات F35 الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام يونانية أن أثينا قدمت طلبًا رسميا إلى واشنطن لشراء مقاتلات "إف 35" الأمريكية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بمنطقة شرق المتوسط بين اليونان وتركيا بشأن المياه المتنازع عليها، وإخراج واشنطن لأنقرة من مشروع مقاتلات "إف 35" بعد شراء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منظومة صواريخ "إس 400" الروسية.

وفي الأسبوع الماضي ، وافقت اليونان وقبرص وإسرائيل على تكثيف التعاون العسكري في المنطقة في خطوة يُنظر إليها على أنها تهدف إلى مواجهة تركيا.

وبحسب صحيفة "بروتوثيما" اليونانية، ورد فأن الحكومة اليونانية طلبت ما بين 18 و 24 مقاتلة طراز "إف 35" من واشنطن في رسالة بتاريخ 6 نوفمبر الحالي.

وقالت الصحيفة إن دخول اليونان في برنامج تصنيع المقاتلة "إف 35" سيتحدد بناء على مجموعة متنوعة من العوامل مثل برنامج تسليم المقاتلات وخطة السداد وتهيئة الطائرة ومجموعة محتملة للحصول على إجمالي 18-24 طائرة "جديدة أو مستخدمة من قبل القوات الجوية الأمريكية ، إذا كانت متوفرة".