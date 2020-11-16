تحديث بيانات الضمان الاجتماعي بالخطوات وآخر مهلة بعد 5 أيام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تحديث البيانات للضمان الاجتماعي، فقد أوضحت أنه أوشكت المدة المتاحة على تحديث البيانات للأشخاص المستفيدين على الانتهاء، ويتم تحديث البيانات من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من خلال البوابة الإلكترونية، وهذا بهدف ضمان استمرار صرف المعاش الضماني علماً بأن آخر موعد حددته الوزارة في يوم الجمعة الموافق 20 من شهر نوفمبر من هذا العام، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعينا خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي.

خطوات تحديث الضمان الاجتماعي:

نوضح لكل متابعي موقعنا ثقفني الخطوات التي يتم اتباعها بهدف تحديث الضمان الاجتماعي، وهذا من خلال:

الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد عبر الموقع الإلكتروني

اختر الملف الشخصي

اختر تحديث البيانات

راجع البيانات وفق المستجدات

الضغط إرسال الطلب

حملة تحديث إلكترونية :

وأعلنت الوزارة منذ أيام عبر موقعها على تويتر عن حملة تحديث البيانات للأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ويتم تحديث هذه البيانات من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للوزارة، وأكدت الوزارة على أنه في حالة امتناع الشخص المستفيد عن تحديث بياناته فهنا لن يتمكن من صرف مبالغ الضمان الاجتماعي عند موعد الصرف.

رفع مستوى جودة الخدمات :

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن التحديث الأخير الذي تم الإعلان عنه بهدف رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية التي يستفاد منها المواطن السعودي عند صرف دعم الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير آليات دعمها للأشخاص المستفيدين على أن يستفاد من هذه التطورات أكبر عدد من الفئات الأكثر حاجة إلى تسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين من خلال قنوات جديدة، وتقنيات تيسر من تدفق المخصصات المالية الموجهة لهم، ومن الجدير بالذكر أن الحملة تساهم بشكل مباشر في نجاح عدد من برامجها ومبادراتها التي تهدف إلى التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على المستفيدين من خدماتها وتدعو الوزارة كافة مستفيديها إلى سرعة تحديث بياناتهم عبر بوابتها الإلكترونية لضمان استفادتهم من خدماتها بحسب الاحتياج الفعلي ومدى انطباق الشروط عليهم.