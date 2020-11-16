صرف حساب المواطن الدفعة 36 وقبول طلبات الاعتراض وتحديث بيانات المستحق

برنامج حساب المواطن يتم صرف دفعات حساب المواطن اليوم العاشر من كل شهر ميلادي داخل المملكة العربية السعودية للمستحقين، وفي بعض الأحيان يتم تبكير أو تأخير موعد الصرف يومًا واحد في بعض الحالات الاستثنائية مثل أيام الأعياد الرسمية السعودية وغيرها، فإذا صادف يوم الصرف يوم إجازة أسبوعية أو عطلة رسمية، وتنطبق عليه حالات التبكير أو التأخير، إذا صادف موعد الصرف يوم الجمعة فيتم التبكير يوم الخميس السابق لذلك اليوم، وإذا صادف الصرف يوم السبت كما انطبق في الدفعة الـ 35 السابقة، فيتم تأخير موعد الصرف يومًا واحدًا ليكون يوم الأحد، كما تم صرف الدفعة 36 يوم الثلاثاء السابق الموافق العاشر من شهر نوفمبر عام 1442.

سيتم الإعلان عن أهلية الدفعة السادسة والثلاثين خلال الأيام الحالية كما تم الإعلان عن ظهور أهلية الدفعة الخامسة والثلاثين من شهر أكتوبر السابق وقد شملت الأهلية، المستحقين المكتملة بياناتهم وطلباتهم وفقاً للتحديثات الجديدة، مع العلم أن 78% من المستحقين لصرف دفعات حساب المواطن قد حصلوا على الدعم في الدفعة 35 الماضية حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1042 ريال سعودي، بينما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة بنسبة 94%، على الرغم من وصول عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستحق.

أن يكون المستحق سعوديًا الجنسية.

يتم استثناء من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية.

عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة.

ألا يقيم المشمول بالصرف خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يُستثنى حاملي بطاقات التنقل.

شروط أهلية واستحقاق حساب المواطنتحديث بيانات المستحق وقبول طلبات الاعتراض لدفعات حساب المواطن

حتى يتم صرف الدفعة 36 من حساب المواطن يجب توافق البيانات التي تم الإفصاح عنها مع بيانات الجهات المختصة ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين حيث يتم صرف حساب المواطن ذوي الدخل المتوسط والأسر ذوي الحاجة، ويكون الاستعلام والتحديث من خلال الرابط الرسمي حساب المواطن وتحديث البيانات من خلال الرابط الموضح حيث بدأت المملكة العربية السعودية باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 36 لشهر نوفمبر الحالي.