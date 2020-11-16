أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 184 خرقاً لوقف النار بالحديدة

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قوى العدوان ارتكبت 184 خرقاً لوقف النار بالحديدة

ارتكبت قوى العدوان 184 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. قوى العدوان ارتكبت 184 خرقاً لوقف النار بالحديدةارتكبت قوى العدوان 184 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن خروقات قوى العدوان شملت تسع غارات لطيران تجسسي على الدريهمي والفازة وتحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية والدريهمي والجاح والفازة وحيس. وذكر المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 22 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و134 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.



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