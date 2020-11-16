القضاء التركى يحقق مع عمدة إسطنبول بسبب معارضته للدولة وقناة أردوغان

وفى تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، كشفت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركى المعارض، عن أن السلطات التركية قد فتحت بالفعل تحقيقا مع أكرم إمام أوغلو، على خلفية تصريحاته الرافضة لمشروع قناة إسطنبول الذى يصر نظام الرئيس رجب طيب أردوغان على تنفيذه رغم تحذيرات الخبراء من مخاطره الكبيرة.

كما أشارت أكشينار إلى أن إمام أوغلو، المنتمى لحزب الشعوب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة التركية، يتم التحقيق معه "بتهمة معارضة الدولة"، لمجرد معارضته مشروع قناة اسطنبول. وقالت: "كما جرى اتهامه خلال التحقيقات بإثارة الرأى العام وإحداث فرقة فى المجتمع، فقط لأنه عارض أحد مشروعات الدولة".

واستنكرت رئيسة حزب الخير التعسف الذى تمارسه السلطات القضائية ضد أى صوت معارض، متساءلة: "ما كل هذا؟".

وكان المتحدث باسم بلدية إسطنبول، مراد أونغون، نشر تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، يؤكد فيها التحقيق مع إمام أوغلو. وقال: "ما قيل بخصوص فتح تحقيق مع السيد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، صحيح، حيث تشكلت لجنة تحقيق من إدارة التفتيش على الأملاك التابعة لوزارة الداخلية تدينه بسبب معارضته لقناة إسطنبول".

وأوضح المتحدث أن ذلك "جاء على خلفية لافتات كان إمام أوغلو قد استخدمها فى حملة مناهضة لمشروع القناة، وكتبت عليها عبارات من قبيل إما القناة إما إسطنبول)، ومن بحاجة إلى قناة إسطنبول؟!، وعلقها على أماكن مخصصة لبلدية إسطنبول فى أنحاء متفرقة من المدينة"، لافتًا إلى أن هذه اللافتات تتعارض مع المواد 104، و123، و127 من الدستور التى تنص على أنه لا يمكن معارضة نزاهة الإدارة وسياسة الدولة باستخدام الموارد العامة".

يذكر أن قناة إسطنبول هى مشروع لممر مائى صناعى يربط بحر "مرمرة" بالبحر "الأسود" فى الشق الأوروبى من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومترًا وبعرض 400 متر، بموازاة مضيق البوسفور، إلا أن خبراء البيئة يؤكدون أن بناء 3 مجموعات من الجزر الصناعية قبالة الساحل فى بحر مرمرة، باستخدام الأتربة التى سيتم استخراجها من عمليات الحفر، ستسبب تلوثًا بيئيًا كبيرًا.