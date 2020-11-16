ترامب يهاجم الديمقراطيين : لن نسمح لهؤلاء اليساريين بسرقة الانتخابات

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الديمقراطيين مرة أخرى، متهمًا إياهم بالتواطؤ مع الإعلام المزيف لسرقة الانتخابات الأمريكية، وذلك بعد الإعلان عن فوز خصمه الديمقراطى جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية.





وفى تغريدة عبر موقع "تويتر"، قال ترامب: "إن الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين يحاولون، بالعمل مع شريكهم، وسائل الإعلام المزيفة، سرقة هذه الانتخابات. لن ندعهم يفعلون ذلك". وقال إنهم سيملأون المحاكم ولكن "لن ندع ذلك يحدث". وأضاف الرئيس الأمريكى فى تغريدة أخرى: "سوق الأسهم يقترب جدًا من 30.000 على أخبار اللقاحات الجديدة. فعالية تقدر بـ 95%". وتابع: "للأسف تتعرض الدول الأوروبية لضربات من فيروس الصين. الأخبار الكاذبة لا تحب الإبلاغ عن هذا!".

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