الكويت تجري مسحات للكشف عن كورونا على 23.6% من إجمالي السكان

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أنه تم إجراء أكثر من مليون مسحة مخبرية؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حتى الآن في البلاد، وهو ما يشكل نحو 6ر23% من إجمالي السكان.

جاء ذلك خلال عرضه لتطورات الوضع الصحي في الكويت، وتفاصيل الإحصاءات المتعلقة بإجمالي الإصابات والشفاء والوفيات، ومن في العناية المركزة؛ وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، والذي عقد اليوم /الاثنين/ عبر الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

وأوضح الشيخ الدكتور باسل الصباح أن نسبة المتعافين من الفيروس في الكويت بلغت نحو 93%.

ولفت وزير الصحة الكويتي، إلى أنه مازال هناك تذبذبا في أعداد الإصابات اليومية، مما يستلزم مزيد من الحرص والاستمرار في الالتزام بالتدابير والاشتراطات الصحية لمكافحة الوباء.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 4 حالات وفاة، و489 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 842 حالة، وعدد المصابين الى 137 ألفا و329 حالة، فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى 128 ألفا و414 حالة.