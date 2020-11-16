الكويت تعلن موقفها تجاه أزمة سد النهضة ومقاطعة قطر

أكد وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الاثنين، دعم بلاده للموقف المصري في أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال وزير الخارجية الكويتي على هامش زيارته السفارة الفلسطينية، لتقديم واجب العزاء في أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: "إن الموقف الكويتي داعم لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وخصوصا فيما يتعلق بأمنها الوطني والقومي، والنقاش مع الأشقاء في مصر متشعب ومتنوع، ولا يقتصر على هذا الموضوع فقط".

وبشأن أزمة مقاطعة الرباعي العربي لقطر، أكد ناصر المحمد أن الولايات المتحدة والدول الصديقة والحليفة، تدعم الوساطة الكويتية والمساعي التي كان يبذلها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد لرأب الصدع الخليجي، مشددا على استمرار مساعي الكويت لحل الأزمة الخليجية، وفقا لتوجيهات الأمير الشيخ نواف الأحمد.

ودفن جثمان كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر منظمة التحرير صائب عريقات، يوم الأربعاء، في أريحا وذلك بعد إقامة مراسم تشييع عسكرية له في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وتوفي عريقات عن عمر يناهز 65 عاما في مستشفى هداسا الإسرائيلي في القدس متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.