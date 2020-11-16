رئيس وزراء بريطانيا في خطر .. جونسون معزول للمرة الثانية ويزعم: جسدي مليء بالأجسام المضادة | فيديو

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إنه يخضع للعزل الذاتي للمرة الثانية بعد أن اصبحت حياته معرضة للخطر بفعل كورونا بعد مخالطته لحالات ايجابية، على الرغم من زعمه بأنه "مليء بالأجسام المضادة" بعد التعافي من فيروس كورونا منذ المرة الاولى والتي أصيب فيها في وقت سابق من العام الجاري.

وأصر جونسون، الذي كان مريضًا بشدة بالفيروس في أبريل الماضي، في مقطع فيديو بثه على حسابه عبر تويتر، أنه يشعر بأنه "لائق صحيا مثل كلب الجزار" بعد أن اجرى اختبار وتتبع لكل من كان على صلة به.

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والتقى جونسون بمجموعة من النواب المحافظين لنحو 35 دقيقة يوم الخميس، وأصيب أحدهم، ويدعى لي أندرسون، لاحقًا بأعراض فيروس كورونا وأثبتت إصابته بالفيروس.

وفي الفيديو، قال جونسون إنه تعرض لضغوط من شبكة الاختبار والتتبع، والتي خضعت للتدقيق لدقتها في تنبيه الأشخاص المصابين.

وأضاف جونسون، إن إخطاره دليل على أن النظام يعمل.

وأشار رئيس الحكومة البريطانية إلى أن تشخيصه السابق بكورونا يجعله أقل عرضة للإصابة به مرة أخرى. وأضاف: "في الواقع، لا يهم أنني مصاب بالمرض وأنا مليء بالأجسام المضادة"، متابعا "يتعين علينا وقف انتشار المرض وإحدى الطرق التي يمكننا القيام بذلك الآن هي عزل الذات عند الاتصال عن طريق الاختبار والتتبع."

في حين أن هناك مجموعة متزايدة من الأبحاث تشير إلى أن الأجسام المضادة لـ كوفيد 19 يمكن أن تكون موجودة لأشهر بعد الإصابة، وأكدت منظمة الصحة العالمية وعلماء من جميع أنحاء العالم أن وجودها لا يساوي المناعة ضد العدوى مرة أخرى. وفي هذه المرحلة، يعتقد الخبراء أن حوادث عودة العدوى المعروفة نادرة، على الرغم من وجود بعض الأمثلة في الولايات المتحدة وأوروبا. وأمضى جونسون حوالي أسبوع في المستشفى مصابًا بالمرض في أبريل ، بما في ذلك ثلاث ليال في العناية المركزة.