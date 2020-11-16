تضم سفنا مجهزة نوويًا .. بوتين يأمر الجيش الروسي ببناء قاعدة بحرية في السودان

وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على اقتراح الحكومة بتوقيع اتفاقية على إنشاء قاعدة بحرية تضم مركز لوجستي للبحرية الروسية على أراضي السودان.
ووجه بوتين وزارة الدفاع الروسية بالتوقيع على الاتفاقية نيابة عن روسيا الاتحادية، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.
ويهدف المركز إلى صيانة السفن الحربية الروسية وتموينها، وسيكون المركز قادرا على استيعاب السفن المزودة بتجهيزات نووية مع مراعات متطلبات السلامة.
من جهتها، ستقدم روسيا للسودان مجانا أسلحة ومعدات عسكرية بهدف تنظيم الدفاع الجوي للمركز اللوجيستي المقترح.
يمتد الاتفاق لمدة 25 سنة قابلة للتجديد تلقائيا لفترات 10 سنوات متتالية وأكد الطرفان أن المركز اللوجيستي الروسي في السودان يحمل طابعا دفاعيا ويتوافق مع أهداف الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة.
وسيتم توفير الأراضي (بما في ذلك المنطقة الساحلية ومنطقة المياه) والعقارات الخاصة بالكائن الذي يتم إنشاؤه إلى روسيا مجانا.
سيقوم الجانب الروسي ببناء المنشأة، ووضع المعدات اللازمة، وتنفيذ أعمال التحديث أو الإصلاح ، وصيانة القاعدة على نفقته الخاصة.
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