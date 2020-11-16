سننقل السلطة باحترافية .. أول مسئول بإدارة ترامب يعترف بفوز بايدن في الانتخابات

وقال أوبراين لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، إن "مجلس الأمن القومي يخطط لعملية احترافية لنقل السلطة لأنه على ما يبدو أن جو بايدن فاز في الانتخابات".
وذكرت الشبكة الأمريكية أن تصريحات أوبراين تتناقض بشكل واضح مع تصريحات الرئيس ترامب الذي جدد التأكيد مرة أخرى في وقت متأخر أمس على فوزه في الانتخابات عبر حسابه على موقع "تويتر"، وواصل تقديم مزاعم على تزوير الانتخابات لصالح بايدن.
وكان ترامب قد نشر في وقت سابق من اليوم تغريد ة وصف فيها الانتخابات الأمريكية، التي جرت مؤخرا، بأنها الأكثر احتيالا على مر التاريخ.
وجاءت هذه التغريدة بعد ساعات معدودة من تأكيد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، من جديد أنه فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وأعلن ترامب، اليوم الإثنين، عن رفع قضايا أمام المحاكم الأمريكية، قريبا لإظهار عدم دستورية الانتخابات الرئاسية.
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "العديد من القضايا التي شهدتها المحاكم الأمريكية، لم نرفعها، بل رفعها أشخاص كانوا شهودا على الانتهاكات المروعة".
وكان ترامب قد نشر في وقت سابق من اليوم تغريد ة وصف فيها الانتخابات الأمريكية، التي جرت مؤخرا، بأنها الأكثر احتيالا على مر التاريخ.
وجاءت هذه التغريدة بعد ساعات معدودة من تأكيد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، من جديد أنه فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وأعلن ترامب، اليوم الإثنين، عن رفع قضايا أمام المحاكم الأمريكية، قريبا لإظهار عدم دستورية الانتخابات الرئاسية.
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "العديد من القضايا التي شهدتها المحاكم الأمريكية، لم نرفعها، بل رفعها أشخاص كانوا شهودا على الانتهاكات المروعة".
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