سننقل السلطة باحترافية .. أول مسئول بإدارة ترامب يعترف بفوز بايدن في الانتخابات

اعترف مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، اليوم الاثنين، بفوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الأمريكية، ليكون بذلك أول مسئول في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يعترف بفوز بايدن في الانتخابات بشكل علني.

وقال أوبراين لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، إن "مجلس الأمن القومي يخطط لعملية احترافية لنقل السلطة لأنه على ما يبدو أن جو بايدن فاز في الانتخابات".

وذكرت الشبكة الأمريكية أن تصريحات أوبراين تتناقض بشكل واضح مع تصريحات الرئيس ترامب الذي جدد التأكيد مرة أخرى في وقت متأخر أمس على فوزه في الانتخابات عبر حسابه على موقع "تويتر"، وواصل تقديم مزاعم على تزوير الانتخابات لصالح بايدن.