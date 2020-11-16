وزير الداخلية اليوناني يخضع للعزل الصحي

ذكرت وسائل إعلام يوم الإثنين، أن وزير الداخلية اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس دخل في عزلة ذاتية بعد اتصاله بأحد المساعدين الذي ثبتت إصابته بـ فيروس كورونا.
ووفقًا للمنفذ اليوناني كاثيميريني، كان اختبار الوزير سلبيًا خلال عطلة نهاية الأسبوع ولكن من المقرر أن يخضع لاختبار جديد في وقت لاحق يوم الاثنين.
ويلقي بجدول أعمال ثيودوريكاكوس في حالة من عدم اليقين من تمكنه مواصلة مهامه حيث كان يعتزم تقديم مشروع قانون لإصلاح العمل إلى البرلمان يوم الثلاثاء.
ويأتي ذلك في نفس اليوم الذي يبدأ فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عزله الذاتي بعد لقاء برلماني أصيب أيضًا بالفيروس.
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