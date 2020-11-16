بسبب لقاح كورونا.. ارتفاع في البورصة الأمريكية.. والدولار في اتجاه الهبوط

شهد سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعًا كبيرا مدفوعة بأخبار إنتاج لقاح "مودرنا" الأمريكية.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، فإن سوق الأسهم اقترب جدًا من 30 ألف نقطة، على أخبار اللقاحات الجديدة. 95% فعالة.

وأضافت أن مؤشر "داو جونز" قفز بأكثر من 450 نقطة إلى مستوى قياسي جديد حيث تغذي الآمال في لقاحات فعالة انتعاش السوق.

وقال سيتي بنك، اليوم الاثنين، إن التوزيع الواسع للقاحات لمكافحة جائحة فيروس كورونا والتيسير النقدي الجاري قد يتسببان في ضعف الدولار الأمريكي = الدولار بما يصل إلى 20٪ العام المقبل.

وقال البنك الأمريكي في مذكرة بحثية: "عندما تصل اللقاحات القابلة للتطبيق والموزعة على نطاق واسع إلى السوق ، فإننا نعتقد أن هذا سيحفز الخطوة التالية في الاتجاه الهبوطي الهيكلي للدولار الأمريكي الذي نتوقعه".

"بالنظر إلى هذا الإعداد، هناك احتمال أن تكون خسائر الدولار محملة مسبقًا، مع احتمال انخفاض الدولار بنسب تصل إلى 20٪ في عام 2021."

وأعلنت شركة مودرنا الأمريكية اليوم عن إنتاج لقاح تجريبي بفاعلية 94.45%، لتصبح ثاني شركة أمريكية خلال أسبوع تقدم نتائج تتجاوز التوقعات بكثير.