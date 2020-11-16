ترامب يخطط لإقناع دول الخليج بإنهاء مقاطعة قطر قبل مغادرة البيت الأبيض

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تعمل على إنهاء المقاطعة الخليجية لدولة قطر الراعية للإرهاب، في محاولة أخيرة لتحقيق فوز دبلوماسي قبل أن يترك ترامب منصبه كرئيس للبيت الأبيض.

وقال أوبراين في مقابلة مع موقع "ذا هيل" الأمريكي، إن هناك إمكانية لحل الأزمة القطرية، التي تورطت فيها الدوحة عام 2017 مع التحالف الرباعي لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين).

وأضاف: "أريد أن أرى أن ذلك يتم إنجازه قبل أن نغادر المكتب. أريد أن أرى ذلك يتم إنجازه خلال الـ 70 يومًا القادمة وأعتقد أن هناك إمكانية لفعل ذلك".

وتعكس تصريحات أوبراين تفاؤلا من جانب مسئولي إدارة ترامب حول إمكانية حل الخلاف بين دول الخليج ودولة قطر قريبًا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تحالف الشرق الأوسط لمواجهة إيران، وتمهيد الطريق لدفع مزيد من الدول العربية لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وتابع أوبراين: "من مصلحة أمريكا أن يكون لها علاقات متناغمة داخل مجلس التعاون الخليجي لأنه يشكل قوة موازنة مهمة للتصدي لإيران".

وأردف: ""ستوفر الفرصة مزيدًا من صفقات السلام مع إسرائيل وستخلق فرصا اقتصادية حقيقية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وسيكون هناك القدرة على نقل ذلك إلى أجزاء أخرى من العالم الإسلامي والعربي."