تخفيضات منيو البيك علي جميع الوجبات تخفيضات تصل إلي 30%

تخفيضات منيو البيك 2020 السعودي، تضج محركات البحث السعودية بالبحث عن أحدث منيو وجبات مطاعم البيك، منيو 2020، حيث أن سلسلة مطاعم البيك تشكل مشوار نجاح كبير في مجال الوجبات السريعة، الفاست فود، فقد بلغت 45 عاماً من الخبرة والتميز، ونقدم لكم منيو 2020 للوجبات البحرية من سلسلة مطاعم البيك. تخفيضات منيو البيك تنزيلات منيو البيك ساندويتش البيك الفيلية من السمك الصافي، الساندوتش فقط، بسعر 6 ريالات سعودية، أو يقدم بجانب البطاطس المقلية و المشروب الغازي، فقط بسعر 11 ريال سعودي. وجبة البيك جمبري بالحجم الجامبو، عدد ثماني قطع /عشر قطع، حسب الرغبة، بالإضافة إلى الخبز، والبطاطس المقلية، و 3 أنواع من الصلصلة، من بين صلصة الكوكتيل، أو صلصة الثوم، أو صلصة المسحب، كل هذا بسعر 29 ريال سعودي الوجبة الثماني قطع، و 40.50 ريال سعودي لعدد العشر قطع. وجبة البيك الفيلية من السمك الصافي البيك، عدد ست قطع من السمك الصافي، تقدم بالإضافة إلى أصابع البطاطس المقلية والخبز، و4 صلصات مختلفة ما بين صلصة الثوم، وصلصة الكوكتيل، وصلصة المسحب، وصلصة الطرطور، كل هذا بسعر 16.50 ريال سعودي فقط. عروض منيو البيك عروض منيو البيك علي ساندويتش البيك من الجمبري الجامبو المقرمش اللذيذ مع صلصة الكوكتيل، وسلطة الملفوف، وأصابع البطاطس المقلية والمقرمشة، وشرائح الخيار المخللة في خبز عربي رائع، كل هذا بسعر 10.50 ريال سعودي فقط. وجبة البيك الاقتصادية من الجمبري عدد عشر قطع من الجمبري المقرمش بحجم ممتاز بالإضافة إلى الخبز، والبطاطس المقلية، وثلاثة أنواع مختلفة من الصلصة، صلصة الثوم، وصلصة المسحب، وصلصة الكوكتيل، بسعر 21 ريال سعودي فقط. تخفيضات البيك الأسبوعية تنزيلات البيك علي وجبة البرجر فيليه الدجاج البيك: خيار واحد، السر 3.50 ريال سعودي، مع البطاطس بسعر 8.5 ريال سعودي، 13 ريال سعودي مع البطاطا والصودا. شاورما دجاج البيك بسعر 4 ريال سعودي. سعر وجبة دجاج سناك مسحب البيك: تأتي من البيك عدد 5 قطع دجاج، ومعها صلصة مسحب أو صلصة ثوم حسب الاختيار بسعر 4 ريال سعودي. تخفيضات منيو البيكعروض منيو البيكتخفيضات البيك الأسبوعية

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