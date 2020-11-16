دوت الخليج :- : كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الاحد إن العمل جارٍ لتوفير الكوادر الصحية المطلوبة للمستشفيات الميدانية التي تنشئها الوزارة قبل نهاية الشهر الجاري.
وقالت مصادر المدينة نيوز أن موعد الامتحان التنافسي للمرشحين من اطباء وممرضين ومساعدين سيعلن عنه الاثنين ، ومن المقرر تعيين 2102 موظفا في ثلاث مستشفيات تقيمها شركة البداد كابيتال لصالح وزارة الصحة من المتوقع ان ينتهي تجهيزها قبل نهاية الشهر الحالي .
يذكر أن البداد كابيتال تقيم 6 مستشفيات هذا الاوان في مختلف المحافظات لمواجهة فايروس كورونا المنتشر في المملكة بأعداد مقلقة ، ويدريها الشقيقان الدكتور فطين البداد رئيس مجلس الادارة والسيد زايد البداد الرئيس التنفيذي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخدمة المدنية يعلن الاثنين عن موعد الامتحان التنافسي لمرشحي 3 مستشفيات ميدانية اقامتها البداد كابيتال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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