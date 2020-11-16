بوتين يأمر بإبرام اتفاق مع السودان لإقامة منشأة بحرية روسية

ذكرت وكالة تاس للأنباء، الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر وزارة الدفاع بالتوصل إلى اتفاق مع السودان لإقامة منشأة بحرية روسية فيه.
وقال المصدر إن روسيا تعتزم إنشاء مركز لوجيستي لقواتها البحرية في السودان ليستوعب ما يصل إلى 300 من الجنود والموظفين.
وكانت مسوّدة اتفاق مع الخرطوم صادق عليها رئيس الوزراء الروسي قبل أيام كشفت أن روسيا تعتزم إنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر في السودان لتزويد أسطولها بالوقود.
وتنصّ هذه الوثيقة الأولية على إنشاء "مركز دعم لوجستي" في السودان يمكن من خلاله تأمين "تصليحات وعمليات التزويد بالوقود واستراحة أفراد طواقم" البحرية الروسية.
وسيتمّ إنشاء القاعدة في الضاحية الشمالية لمدينة بورتسودان، بحسب الإحداثيات الجغرافية المذكورة في هذه الوثيقة المفصلة والمؤلفة من ثلاثين صفحة.
وتنصّ مسوّدة الاتفاق أيضا على أنه يحق لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان "أسلحة وذخائر ومعدات" ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية.
ويشير النص إلى أن الاتفاق سيكون نافذا لمدة 25 عاما، بعد تجديد تلقائي بعد مرور عشر سنوات إذا لم يطلب أي من الطرفين إنهاءه مسبقا.
وفي السنوات الأخيرة، تقرّبت روسيا التي باشرت عودة جيوسياسية إلى أفريقيا، من السودان في المجال العسكري لكن أيضا من خلال مشاريع في المجال النووي المدني.
ومنذ مايو 2019، يربط بين البلدين اتفاق تعاون عسكري مدّته سبع سنوات.
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