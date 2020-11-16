أعلن رئيس محكمة الجنايات الخاصة الفرنسية، اليوم الإثنين، إرجاء محاكمة المتهمين بتنفيذ اعتداءات 2015 لاسبوع ثالث، بعدما تقرر استئنافها اليوم فى باريس، بعد أسبوعين من تعليقها، إذ أن المتهم الرئيسى ما يزال يعانى من أعراض فيروس كورونا.





وبحسب "فرانس برس"، قال رئيس المحكمة الفرنسية ريجى دو جورنا، إنه تم "تمديد تعليق المحاكمة حتى 23 نوفمبر فى انتظار أن يؤكد فحص طبى جديد قدرة المتهم على رضا بولات، الذى لم يكن موجودًا صباح الإثنين فى قفص الاتهام، على المثول". ويحاكم 14 شخصًا، ثلاثة منهم غيابيًا، منذ 2 سبتمبر الماضى، لتقديمهم دعمًا لوجستيًا لمنفذى الاعتداءات على مجلة "شارلى إيبدو" وعنصر نسائى من الشرطة البلدية فى مونروج ومتجر "ايبر كاشير"، والتى خلفت 17 قتيلاً وصدمة على المستوى الدولى. وفى 31 أكتوبر الماضى، أصيب على رضا بولات بفيروس كورونا، ما أدى إلى تعليق أول للجلسات تم تمديده مرات عدة، وهو المتهم الوحيد الذى مثل أمام محكمة الجنايات الخاصة، وسيحاكم بتهمة "التواطؤ" فى جرائم إرهابية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب كورونا.. إرجاء محاكمة المتهمين فى اعتداءات 2015 بـ فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.