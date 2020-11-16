ألمانيا : إعدام أكثر من 16 ألف ديك رومى بسبب إنفلونزا الطيور

وكانت السلطات الألمانية أكدت وجود سلالة فيروس إنفلونزا الطيور "إتش5 إن8" فى مزرعة بجزيرة روجن بولاية ميكلنبورج-فوربومرن الشرقية.
وقالت السلطات المحلية، إنه يُعتقد أن الطيور البرية تنقل المرض، حيث جرى رصد نحو 23 حالة لإنفلونزا الطيور بين الطيور البرية فى روجن منذ نهاية أكتوبر.
وسجلت ألمانيا ودول أوروبية أخرى العديد من بؤر تفشى إنفلونزا الطيور، خلال الأسابيع الماضية، مع الاشتباه أيضا فى أن الطيور البرية هى التى تنشر المرض.
وكان مسؤولو الصحة فى هولندا أمروا بإعدام 48 ألف دجاجة بعد اكتشاف إنفلونزا الطيور فى مزرعة بمقاطعة جرونينجن. كما أمرت بريطانيا بإعدام 13 ألفا من الطيور فى مزرعة شمال غرب المملكة المتحدة بعد رصد حالات هناك.
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