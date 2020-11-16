للمرة الأولى.. السويد تفرض قيودًا على التجمعات لاحتواء كورونا

وبحسب "فرانس برس"، سيتم خفض عدد المشاركين فى التجمعات الذى كان يترواح بين 50 و300 شخص بحسب أعداد الإصابات فى مناطق السويد، إلى 8 أشخاص اعتبارًا من 24 نوفمبر الجارى.
وفى مؤتمر صحفى، اعتبر رئيس الوزراء السويدى ستيفان لوفين، أن هذا التدبير "ضرورى لخفض منحنى عدد الإصابات بالمرض" فى البلد الذى يعتمد استراتيجية أقل صرامة من غالبية الدول الأوروبية.
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