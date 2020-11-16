مقتل 3 مدنيين و15 مسلحا من ”طالبان” في غارة جوية أفغانية 

قتل ثلاثة مدنيين على الأقل وأكثر من عشرة مسلحين تابعين لحركة "طالبان" في غارة جوية شنتها القوات الجوية الأفغانية اليوم الاثنين، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك".
وأفادت مصادر محلية في إقليم أوروزغان بوسط البلاد أن رجلين وامرأة قتلوا، بعد أن أصاب أحد الصواريخ منزلا في منطقة حجيان قلعة، في حملة جوية على عناصر من حركة "طالبان".
وقال أحمد شاه سهيل، المتحدث باسم حاكم أوروزغان، لوكالة "سبوتنيك" إن "15 من مسلحي طالبان قتلوا كما تم فتح تحقيق في مقتل مدنيين".
من جهتها، أكدت حركة "طالبان" المعلومات التي تفيد بمقتل مدنيين غير مسلحين بالغارة الجوية.
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