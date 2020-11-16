رئيس الإمارات يصدر قرارا بشأن محمد بن زايد

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء جامعة تحمل اسم الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبي للعلوم الإنسانية.

تهدف " جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية " إلى دعم مسيرة التنمية والتطوير والبحث العلمي عن طريق طرح برامج أكاديمية في الدراسات والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفلسفية لنيل درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة وذلك وفق التشريعات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويحق للجامعة في سبيل تحقيق هدفها توثيق الروابط الثقافية والعلمية من خلال إبرام اتفاقيات التعاون والتبادل العلمي مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية المتميزة داخل الدولة و خارجها، وإيجاد الصلة بين الفكر الأكاديمي و مؤسسات المجتمع، و خلق النفع المتبادل في هذا المجال، و تشجيع و دعم ورعاية أنشطة الأبحاث العلمية في مجال البرامج الأكاديمية التي تطرحها، و إعداد وتدريب الكوادر المؤهلة علميًا وعمليًا في جوانب العلوم والمعرفة كافة من خلال تنظيم وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية متطورة بأعلى درجات التقنية والحرفية، وتقديم البحوث الأكاديمية والتطبيقية في المجالات ذات الأهمية العلمية والاستراتيجية، وتشجيع ثقافة وتطبيقات ومشاريع الابتكار وريادة الأعمال، وتقديم الاستشارات والمعلومات والخدمات في كافة المجالات الأكاديمية والعلمية والإدارية وتنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية بما يسهم في خدمة كافة قطاعات المجتمع.

و سيكون للجامعة مجلس أمناء يختص باعتماد السياسة العامة و الخطط الاستراتيجية للجامعة بما يتفق مع الأهداف التي أنشئت من أجلها، ومتابعة تنفيذها، و الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجامعة ورفعه للاعتماد وفق التشريعات السارية، بالإضافة إلى إقرار التخصصات و المناهج و البرامج الدراسية والتدريبية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتأسيس صناديق الوقف لمصلحة أهداف الجامعة وغايتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

و يكون للجامعة مدير يتولى تسيير العمل اليومي للجامعة، ويباشر إدارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والإدارية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس الأمناء.