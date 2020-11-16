مخاطرًا بأرواح المدنيين .. رئيس الوزراء الإثيوبي يأمر بقصف عاصمة تيجراي

أكدت مصادر عسكرية، اليوم الاثنين، أن طائرات تابعة للجيش الإثيوبي، قصفت مواقع حول مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الواقع شمال إثيوبيا، في إطار عملية عسكرية يشنها الجيش الإثيوبي على الإقليم منذ نحو أسبوعين بأمر من رئيس الوزراء، آبي أحمد.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن 4 دبلوماسيين ومصادر عسكرية، أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار عن القصف، فيما لم ترد معلومات فورية من الحكومة الإثيوبية، لكن السلطات المحلية في تيجراي، والتلفزيون الرسمي أكدا أن القصف وقع صباح اليوم.

وقال دبلوماسيون إن بعض الدول الإفريقية والأوروبية تضغط على رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، من وراء الكواليس للسماح بالوساطة في الحرب بإقليم تيجراي الواقع شمالي إثيوبيا التي امتدت مع الوقت إلى إريتريا، بعد قصف عاصمتها بعدد من الصواريخ من جانب الأراضي الإثيوبية. وذكرت وكالة "رويترز" أن هناك المئات لقوا حتفهم في الحرب التي تسببت في نزوح أكثر من 25 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان، مشيرة إلى أن هناك تقارير تؤكد وقوع فظائع منذ أن أمر آبي أحمد، بشن ضربات جوية وعملية عسكرية برية في إقليم تيجراي في الرابع من نوفمبر الجاري. وأوضحت الوكالة أن أصغر زعيم في أفريقيا الحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، رفض الضغوط الأجنبية عليه للدخول في مفاوضات سلام مع قادة الإقليم وقرر استئناف العمليات العسكرية. وأنكرت حكومة آبي أحمد في وقت سابق من اليوم أنباء تفيد بأن أوغندا توسطت في النزاع، على الرغم من أن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني التقى بوزير خارجية إثيوبيا ودعاه إلى إجراء مفاوضات.

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