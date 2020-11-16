بعد ارتفاعها لأعلى مستوى منذ عامين.. هبوط جديد لـ الليرة التركية أمام الدولار

تراجعت قيمة الليرة التركية اليوم الاثنين أمام الدولار بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي لتعوض بعض الخسائر التي منيت بها خلال العام الجارى.

ووفقًا لصحيفة "أحوال" التركية، انخفض سعر الليرة في اسطنبول بنسبة بلغت 1.3% لتصل إلى 7.75 مقابل الدولار الأمريكى.

كانت الليرة التركية قفزت إلى أكبر سعر لها منذ عامين الأسبوع الماضى مرتفعة بنسبة أكثر من 10 فى المائة، وذلك بعد استقالة بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان من منصب وزير المالية والتعيين المفاجئ لرئيس جديد للبنك المركزي التركي بديلًا لـ مراد اويسال.

وأضافت الصحيفة أن العملة التركية فقدت ما يقرب من ربع قيمتها هذا العام وانخفضت بأكثر من النصف منذ بداية عام 2018 ، عندما اجتاحت أزمة العملة الأسواق المالية.

وترجع خسائر الليرة بسبب السياسة النقدية المتساهلة، التي دعا إليها أردوغان للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال طفرة الاقتراض من قبل الشركات والمستهلكين.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يرفع البنك المركزي التركى سعر الفائدة إلى 15 % بدلا من 10.25 في المائة، حيث قام البنك برفع معدل الفائدة بمقدار 2% في سبتمبر الماضى.

ويشهد سوق الاستثمار العقاري بتركيا تراجعًا كبيرًا بنسبة وصلت إلى 49%سنويًا، مما أدى إلى انخفاض إجمالي حركة البيع بنسبة 16 بالمائة والتى تعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي التركى.

وارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 11.9٪ في أكتوبر الماضى، وفقدت العملة التركية ما يقرب من ثلث قيمتها مقابل الدولار العام الجاري وأصبحت الأسوأ أداء في العالم الشهر الماضي.