الصحة العالمية تكشف الموعد المتوقع لتوفر لقاح كورونا الموعود

توقعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن يكون اللقاح المضاد لفيروس كورونا متوفرًا بشكل محدود في النصف الأول من عام 2021.
وقالت كبيرة علماء المنظمة، سمية سواميناثان، إنها لا تزال متفائلة بأن المنظمة ستكون قادرة على العمل مع العديد من الشركات المصنعة للحصول على مجموعة واسعة من اللقاحات كجزء من مخطط التوزيع العالمي".
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه تم إثبات نجاح لقاح موديرنا لعلاج فيروس كورونا، وذلك بعد أن أعلنت الشركة الأمريكية أن جرعة اللقاح فعالة بنسبة 94.5% وذلك وفقًا للتجارب التي أجرتها الشركة.
وأوضحت الصحيفة أن حقق اللقاح نتائج مبشرة وذلك في إنجاز آخر في السباق العالمي لإنهاء الوباء بعد أن تبين أن لقاح فايزر، الذي يعمل بنفس الطريقة ، فعال بنسبة 90 في المائة، ولكن لن تتوفر أي جرعات في أوروبا حتى ربيع 2021 ، بينما ستحصل عليه الولايات المتحدة هذا العام.
وتظهر نتائج لقاح موديرنا أن خمسة فقط من بين 95 شخصًا ثبتت إصابتهم في الدراسة تلقوا اللقاح ، مقارنة بـ 90 لم يتم إصابتهم بالمرض.
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