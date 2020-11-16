الصحة العالمية تكشف الموعد المتوقع لتوفر لقاح كورونا الموعود

توقعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن يكون اللقاح المضاد لفيروس كورونا متوفرًا بشكل محدود في النصف الأول من عام 2021.

وقالت كبيرة علماء المنظمة، سمية سواميناثان، إنها لا تزال متفائلة بأن المنظمة ستكون قادرة على العمل مع العديد من الشركات المصنعة للحصول على مجموعة واسعة من اللقاحات كجزء من مخطط التوزيع العالمي".