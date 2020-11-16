الصحة العالمية: ننتظر بيانات السلامة والفعالية النهائية لـ لقاح موديرنا

قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، إنه لا يزال يتعين علينا الانتظار لنرى ما النتاج النهائي للسلامة والفعالية لـ لقاح "موديرنا".

وأضافت "سواميناثان"، في إفادة صحفية افتراضية "المشاركون في التجربة عن الآثار الجانبية"، قائلة إن منظمة الصحة العالمية ستنتظر تلقي بيانات السلامة والفعالية النهائية من شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية مودرنا، فيما يتعلق بلقاحها ضد مرض فيروس كورونا.

وتابعت: بالطبع، نحن بحاجة إلى الانتظار ونرى ما هي الفعالية النهائية وملف تعريف الأمان لهذا اللقاح عندما يتم تحليل البيانات الكاملة بعد أن تصل إلى نقطة النهاية الأولية ولديها أيضًا متابعة كافية لمدة شهرين على الأقل