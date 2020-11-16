إصابة أكثر من مليون طفل أمريكي بـ فيروس كورونا

قالت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ورابطة مستشفيات الأطفال اليوم الإثنين، إنه تم تشخيص إصابة أكثر من مليون طفل أمريكي دون سن 18عامًا بفيروس كورونا منذ بداية الوباء.

وبحسب "سي إن إن"، وصل عدد الأطفال الذين أظهرت اختباراتهم نتائجًا إيجابية للإصابة بفيروس كورونا إلى مليون و39 ألفًا و464 شخصًا، منذ بدء تفشي الوباء.

وقالت المجموعات في بيان مشترك إنه في فترة الأسبوع المنتهية في 12 نوفمبر ، كان هناك 111.946 حالة إصابة جديدة بين الأطفال، وهو أكبر بكثير من أي أسبوع سابق في الوباء.

وأضافوا أن "الزيادة تتعقب الطفرات في الفيروس في المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

قالت الدكتورة سالي جوزا ، رئيسة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ، التي تمثل أطباء الأطفال:"بصفتي طبيب أطفال مارس الطب لأكثر من ثلاثة عقود ، أجد هذا الرقم مذهلًا ومأساويًا.لم نشهد أي فيروس ينتشر في مجتمعاتنا بهذه الطريقة منذ أن كان لدينا لقاحات الحصبة وشلل الأطفال".