وزير خارجية البحرين يزور إسرائيل للقاء نتنياهو وبومبيو

ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية نقلا عن مسؤول بحريني قوله إن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني سيزور إسرائيل، حيث سيجري محادثات حول مجالات التعاون التي أثيرت خلال زيارة الوفد الإسرائيلي إلى المنامة الشهر الماضي.

وقال دبلوماسيون إن وزير الخارجية البحريني سيتوجه إلى إسرائيل يوم الأربعاء في أول وفد رسمي من المنامة هناك ومن المقرر أن يلتقي برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي الزائر مايك بومبيو.

أقامت البحرين والإمارات العربية المتحدة علاقات رسمية مع إسرائيل في اتفاق بوساطة أمريكية تم توقيعه في البيت الأبيض في 15 سبتمبر.

وقال السودان منذ ذلك الحين إنه سيضفي الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل، العدو السابق.

تتزامن زيارة عبد اللطيف الزياني إلى إسرائيل مع زيارة بومبيو هناك. وقال دبلوماسيان مطلعان على التخطيط إنهما سيعقدان اجتماعا ثلاثيا مع نتنياهو.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية البحرينية لرويترز إن الزياني سيجري محادثات بشأن مجالات التعاون التي تم التطرق إليها خلال زيارة وفد إسرائيلي إلى المنامة في 18 أكتوبر.