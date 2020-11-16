الأمم المتحدة: 2021 سيكون أسوأ من 2020

أعلنت لجنة نوبل النرويجية في أكتوبر أن جائزة نوبل للسلام لعام 2020 قد مُنحت لبرنامج الغذاء العالمي، وأشادت اللجنة على وجه التحديد بدفعة فرع الأمم المتحدة "للعمل كقوة دافعة في الجهود المبذولة لمنع استخدام الجوع كسلاح في الحرب والصراع".

وقال ديفيد بيزلي ، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي لوكالة أسوشييتد برس للأنباء إنه يمكن اعتبار قرار لجنة نوبل النرويجية الأخير بمنح جائزة نوبل للسلام لهذا العام لبرنامج الأغذية العالمي نوعًا من التحذير لزعماء العالم من أن عام 2021 قد يكون أسوأ من عام 2020 عندما يتعلق الأمر بالوضع الإنساني.

وأطلق بيزلي على القرار اسم "رسالة إلى العالم مفادها أن الوضع يزداد سوءًا هناك [و] أن عملنا الشاق لم يأت بعد".

وأضاف مشيرا إلى الجائزة:"كان الوقت مناسبًا جدًا لأننا كنا نكافح من أجل تجاوز الكورال"، ووصف الجائزة بأنها "هدية من السماء".

كما أشار رئيس برنامج الأغذية العالمي إلى خطابه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل ، عندما كانت الموجة الأولى من جائحة كورونا في ازدياد، في ذلك الوقت، وحذر من أن العالم "على شفا جائحة الجوع" الذي يمكن أن يؤدي إلى "مجاعات متعددة ذات أبعاد توراتية" في غضون بضعة أشهر إذا لم يتم اتخاذ إجراء فوري.

وأكد بيزلي:"لقد تمكنا من تجنب ذلك في عام 2020، لأن قادة العالم استجابوا بالمال وحزم التحفيز وتأجيل الديون".