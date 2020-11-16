نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات آوبو oppo a92 الجديد وعيوبه للفئات المتوسطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه آوبو عن هاتفها الجديد آوبو oppo a92 عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي كما أعلنت أيضا عن سعر الهاتف والذي جاء بتصميم جديد يجعله مختلف عن هواتف آوبو كما أعلنت أيضا عن هاتفها الجديد آوبو oppo a93 والتي أعلنت أيضا عن مواصفات الهاتف مما اثأر المنافسة بين الهاتفين والهواتف الأخري، فقد جاء تصميم هاتف آوبو الجديد oppo a92 عن تصميم في الكاميرا مختلف مع زيادة مساحه التخزين والبطارية والمواصفات الأخري سوف نعرضها لكم.

مواصفات آوبو oppo a92

أعلنت شركه آوبو عن مواصفات هاتف آوبو oppo a92 وهي كالاتي:

أبعاد الهاتف 162*75.5*8.9 ملي مع وزن 192 جرام.

الهاتف يدعم شبكه اتصال حتي الجيل الرابع.

الهاتف يدعم اند رويد 10.

الهاتف مصنوع من خامه البلاستيك اللامع.

شاشه الهاتف من نوع ips lcd بشكل مختلف ومساحتها 6.5 انش وجوده 2400*1080 fhd ومعدل كثافه بكسلات 405 بكسل وأبعادها 20:9 وتحتل الشاشة 90.5 من واجه الهاتف وتدعم خاصيه dark mode لقلب النظام إلي اللون الأسود.

الكاميرا الخلفية تدعم اربع كاميرات الأولي بدقه 48 ميجا بكسل والثانية بدقه 8 ميجا بكسل والكاميرا الثالثة بدقه 2 ميجا بكسل والرابعة بدقه 2 ميجا بكسل مع فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية بدقه 16 ميجا بكسل.

ذاكره الهاتف 128 جيجا و 8 جيجا ذاكره عشوائية.

يوجد مكان بالهاتف يدعم كارت ميموري.

الهاتف يدعم معالج من نوع snapdragon 665 كما في آوبو oppo find x2 pro بتكنولوجيا 11 نانو ومعالج وسومي من نوع adreno 610.

الهاتف يدعم بصمه الإصبع مع بصمه وجه.

سماعات الهاتف الخارجية من نوع استريو.

الهاتف يدعم بطاريه بسعة 5000 أمبير مع شاحن بقوه 18 وآت.

الهاتف يدعم مستشعرات مثل التسارع والبوصلة.

ألوان الهاتف الأبيض والبنفسجي والأسود.

عيوب آوبو oppo a92

لوحظ بعض العيوب البسيطة في هاتف آوبو oppo a92 الجديد ومن أهمها:

لا يوجد لمبه للشعارات بالهاتف.

لا يوجد ميكروفون ثانوي لعزل الصوت.

الشاحن بطئ نسبيا.

الهاتف مصنوع من البلاستيك.

سعر آوبو oppo a92

أعلنت شركه آوبو عن سعر هاتف oppo a92 الجديد وهو 275 دولار ما يعادل بالسعودي 960 ريال وبالمصري 4300 جنيه، كما يمكنك معرفه سعر هاتف آوبو oppo reno 4 pro.