نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفع فاتورة الكهرباء بالكويت & طريقة التسجيل الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة دفع فاتورة الكهرباء بالكويت،من الخدمات الإلكترونية المتميزة في دولة الكويت دفع وتحصيل فواتير الكهرباء والماء إلكترونياً وذلك توفيراً لوقت المواطنين والمغتربين من الجنسيات المختلفة، كما توفر العديد من الخدمات المتنوعة المرتبطة بالكهرباء وما يصاحبها من تركيبات جديدة وبلاغ عن أعطال وكذلك الأعمال المرتبطة بالمياه وما يصاحبها من توصيلات وأعطال وخلافة من الأعمال التي يمكن للمواطنين الاستعلام عنها أو تقديم شكاوى أعطال.

دفع فاتورة الكهرباء بالكويت

يمكن دفع فاتورة الكهرباء بعدة طرق إلكترونية منها الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والماء أو من خلال التطبيق الخاص بشركة الكهرباء ويمكن حجز موعد شركة الكهرباء في حالة التركيبات أو القيام بأي من المعاملات التي تستدعي التوجه المباشر إلى أحد أفرع شركة الكهرباء والماء وكذلك يمكن القيام بالتسديد المباشر بعد القيام بحجز الموعد

خطوات دفع فواتير الكهرباء أون لاين

كي نقوم بتسديد فاتورة الكهرباء إلكترونياً قم بربط فيزا مسبوقة الدفع أو ربط حسابك البنكي بحسابك المسجل بشركة الكهرباء والماء الإلكتروني ثم قم باتباع الخطوات الميسرة التالية:_

التوجه إلى موقع وزارة الكهرباء والماء من خلال الحاسوب أو الهاتف النقال.

من القائمة الرئيسية للموقع قم بالضغط على خدمات الدفع السريع.

قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي ( اسم المشترك _ رقم لوحة العداد_ وغيرة من البيانات المطلوبة الضرورية).

قم باختيار الطريقة التي ترغب بالتسديد فيها وهنا سوف نختار الدفع الإلكتروني أو التسديد الإلكتروني.

يجب عليك أن تكون قد قمت بربط حسابك البنكي أو الفيزا مسبوقة الدفع بحسابك على موقع الكهرباء والماء حتى تتمكن من القيام بالدفع الإلكتروني.

كيفية الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء بالكويت

الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء هو من أبسط الأمور نظراً لسهولة التعامل مع الموقع الإلكتروني، ولكي تقوم بعملية استعلام ناجحة من المرة الأولى قم بالدخول إلى موقع وزارة الكهرباء والماء الإلكتروني ومن خلال حسابك قم بالضغط على أيقونة السداد الإلكتروني ومنها إلى قائمة الفواتير ومنها سداد فاتورة الكهرباء سوف يظهر لك على الفور الفاتورة المطلوبة بالإضافة إلى عرض فواتير سابقة.

خطوات التسجيل في موقع الماء والكهرباء الكويتي

إن كان لديك حساب مسجل بالفعل على موقع الكهرباء والماء فقم بالدخول من خلال حسابك المسجل لتسديد الفواتير أما إن لم يسبق لك التسجيل إذا قم باتباع خطوات التسجيل وهي:_

الدخول إلى رابط التسجيل الجديد.

كتابة الأي دي الخاص بك أو رقم البطاقة المدنية.

قم بالضغط على التالي.

في الخطوات التالية قم بملئ ما يطلبه التسجيل وهو عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف النقال.

بعد ذلك قم بكتابة رقم سري مكون من حروف وأرقام.

الضغط على تسجيل.

سيقوم الموقع بإرسال رسالة هاتفية لتأكيد رقم الهاتف.

بعد تلك الخطوات وتفعيلها من خلال البريد الإلكتروني يمكن الدخول إلى خدمات موقع الماء والكهرباء.

تسديد فاتورة الكهرباء عن طريق التطبيق على الهواتف النقالة

يمكن تحميل تطبيق شركة الكهرباء والماء عن طريق الهواتف الذكية والتي تعمل بنظام الأندرويد ويمسى التطبيق على المتجر باسم MEW-PAY وبعد الدخول إلى رابط التحميل قم بتثبيت التطبيق على هاتفك ثم قم بالدخول بنفس بيانات التسجيل التي سبق وقمت بالتسجيل بها على الموقع الإلكتروني، وهي كتابة الأي بي الخاص بك والرقم السري ثم الضغط عل دخول ويمكن لمستخدمي نظام IOS القيام بنفس الخطوات في تحميل التطبيق والدخول وبداية الاستخدام.

من الخدمات التي يقدمها الموقع للسداد الإلكتروني تسديد فاتورة مرافق لبناية أو سداد إقرار الدين _ طلب تقسيط الفواتير ويمكن الاستفسار عن بيانات إقرار الدين.