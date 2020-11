نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر هاتف انفنكس infinix zero 8i الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه انفنكس عن هاتفها الجديد انفنكس infinix zero 8i والذي يعتبر من فئه zero والتي تم إصدار الفئة مما أثار المنافسة بين الهواتف الحديثة، هاتف infinix zero 8i الجديد عملت عليه شركه انفنكس لتدعيم الهاتف بالمميزات والمواصفات وبسعر مناسب للفئات مع تدعيم الهاتف بمالج حديث وبطاريه وعملت أيضا انفنكس علي معالجه بعض العيوب البسيطة في هواتفها الأخري.

مواصفات انفنكس infinix zero 8i

أعلنت شركه انفنكس عن هاتفها الجديد infinix zero 8i عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي اثأر الجدل حول هذا الهاتف، ومن اهم المميزات بالهاتف:

الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو.

الهاتف يدعم شبكات اتصال حتي الجيل الرابع.

أبعاد الهاتف 168.74*76.08*9.07 ملي.

الهاتف مصمم من البلاستيك اللامع.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10.

شاشه الهاتف تأتي من نوع ips lcd كما في ريلمي realme 7i ومساحتها 6.85 بدقه 1080*2460 ومعدل تحديث 90hz للحصول علي جوده افضل أثناء الاستخدام بالإضافة إلي دعمها لنظام dark mode الذي يمكن تحويل النظام إلي الأسود.

ذاكره الهاتف 128 جيجا مع وجود ذاكره عشوائية 8 جيجا.

الهاتف يدعم مكان لكارت ميموري 256 لزيادة المساحة.

الكاميرا الخلفية تدعم اربع كاميرات الأولي بدقه 48 ميجا والثانية بدقه 8 ميجا بكسل والثالثة بدقه 2 ميجا بكسل والرابعة بدقه 2 ميجا بكسل وفلاش ليد رباعي.

الكاميرا الأمامية مزدوجه الأولي فيها بدقه 16 ميجا بكسل والثانية بدقه 8 ميجا بكسل وتتميز بوجود فلاش ثنائي ليد.

الهاتف يدعم معالج من نوع helio g90t بتكنولوجيا 12 نانو كما في هاتف شاومي xiaomi redmi 9c ومعالج رسومي اخر من نوع mali-g76 mc4 وذلك لتحسين اللعب علي الهاتف وتقديم افضل الإمكانيات للعب.

الهاتف ببصمه اصبع مع وجود بصمه وجه.

بطاريه الهاتف 4500 أمبير مع شاحن بقوه 33 وآت.

الهاتف يدعم تصوير فيديوهات بدقه 4k.

ألوان الهاتف الفضي والأسود والأخضر.

عيوب انفنكس infinix zero 8i

يوجد بعض العيوب البسيطة التي تجاهلتها شركه انف نكس مثل:

عدم دعم الهاتف إلي لمبه أشعارات.

الهاتف صوته عالي جدا مما يفقده تجسيم الصوت.

عدم وجود ميكروفون ثانوي لعزل الصوت أثناء استخدام الهاتف.

كم سعر انفنكس infinix zero 8i

أعلنت شركه انفنكس عن سعر هاتف انف نكس infinix zero 8i الجديد بسعر 890 ريال وبالمصري 4000 ريال، كما يمكنك أيضا معرفه سعر هواوي نوفا huawei nova 8 se.