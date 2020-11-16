كيفية سداد فاتورة الكهرباء الثابتة بالسعودية وميزة عدم تغيير المبلغ عند تغيير الاستهلاك

كيفية سداد فاتورة الكهرباء الثابتة بالمملكة العربية السعودية، هي خدمة من خدمات شركة الكهرباء السعودية تسمى بالفاتورة الثابتة، حيث أنها تتميز بتخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية للمستهلك بدون زيادة في مبلغ الفاتورة حتى وإن زاد الاستهلاك، أما بالنسبة لمعرفة تحديد مبلغ الفاتورة الثابتة فهذا يكون بناءً على آخر متوسط استهلاك في فواتير الكهرباء للمستهلك لعدد 12 شهراً من الشهور السابقة، حتى إن زاد الاستهلاك الفعلي عن مبلغ الفاتورة المحدد من الشركة ،بناءً على المتوسط الفعلي لايتغير مبلغ دفع الفاتورة، وهذا طالما التزم الشخص المشترك بالسداد شهرياً، وتتميز الخدمة بسهولة الاشتراك، وإلغاء للخدمة في أي وقت.

أولاً: لطريقة الاشتراك في خدمة فاتورة الكهرباء الثابتة، وفرت الشركة عدة قنوات للاشتراك في الخدمة، وهي:

تستطيع الاشتراك من خلال الموقع الالكتروني لشركة الكهرباء السعودية، وهو عبر الدخول للموقع وتسجيل الدخول لحسابك، أو تسجيل حساب جديد عند عدم وجود حساب خاص بك. توفر الخدمة أيضاً تطبيقين للهواتف يمكن للعملاء تحميلهم والاشتراك من خلالهما، حيث يتوفر تطبيق خاص بنظام هواتف الأيفون APPLE، يمكنك تحميله من آب ستور: وتطبيق آخر للهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد، يمكن تحميله من متجر جوجل بلاي: يمكنك الاشتراك أيضاً من خلال الإتصال برقم (920001100). يوجد حساب للعناية بالمشتركين على منصة تويتر، يمكن الاشتراك من خلاله في خدمة الفاتورة الثابتة.

ثانياً: مميزات الفاتورة الثابتة، حيث أنها تتميز بعدة مميزات، وهي:

تتميز بثبات مبلغ الميزانية الشهري المخصص من الشركة للفاتورة الشهرية. من أهم مميزاتها أيضاً أنه لا يتم فصل الخدمة من الشركة، حتى وإن كان المبلغ المستحق أعلى من قيمة الاستحقاق، طالما التزم المشترك بالسداد. يتم التجديد لخدمة فاتورة الكهرباء الثابتة تلقائياً من الشركة، ولن يتم فصل الخدمة إلا إذا أراد العميل إلغاء اشتراكه في الخدمة. يستطيع العميل إلغاء خدمة الفاتورة الثابتة في أي وقت وبدون بنود أو شروط. عند استمرار المشترك في الفاتورة الثابتة، يتم توزيع المبالغ المستحقة له، أو المبالغ المستحقة عليه على مبلغ الفاتورة الثابتة التالية، وذلك بدون أي تصفية لهذه المبالغ.

كيفية الاشتراك في خدمة فاتورة الكهرباء الثابتة بالسعودية وأهم مميزاتهاكيفية سداد فاتورة الكهرباء الثابتة بالمملكة العربية السعودية 1442

لطريقة سداد فاتورة الكهرباء الثابتة بالسعودية عدة طُرُق، حيث تهتم شركة الكهرباء بتطوير خدماتها الإلكترونية من وقت لآخر، وذلك من أجل راحة العملاء، وتوفير الجهد والوقت الذي يقومون به لسداد فواتيرهم، ولذلك يمكن سداد فاتورة الكهرباء الثابتة بأي طريقة الكترونية يوفرها البنك، والطُرُق هي:

الهاتف المصرفي: وهي خدمة يوفرها البنك الخاص بك والذي تتعامل معه، ولاستخدام هذا الخدمة يجب الاشتراك بها لسهولة دفع فاتورتك من خلالها.

بطاقة الائتمان: وهي البطاقات الائتمانية التي تستخدمها، مثل الفيزا، والماستر كارد، وذلك عبر حسابك البنكي، أو من خلال الدخول على موقع الشركة والسداد من بند خدماتنا.

الانترنت: وهو أن تقوم بالدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك الذي تتعامل معه.

الصراف الآلي: وهو ماكينة ATM الخاصة بالبنك الذي تتعامل معه، ويمكنك سداد الفاتورة عبر الماكينة.

تفويض البنك للسداد: وهو أن تعطي البنك أحقية دفع الفاتورة مباشرةً عند استحقاقها، من حسابك الخاص في البنك.

نقاط البيع: وهي نقاط توجد في مكاتب خدمات المشتركين، يمكن سداد الفاتورة الثابتة من خلال هذه النقاط الخاصة بالمستهلك.

الشيكات: وهي الشيكات الموثقة المصرفية، يمكن للعميل سداد الفاتورة الثابتة بها.

فاتورة الكهرباء الثابتة بالسعودية وشروط وأحكام تخص الشركة والمشتركين

وضعت الشركة عدة شروط وأحكام، منها أحكام تخص شركة الكهرباء نفسها، وشروط تخص المشتركين في خدمة الفاتورة الثابته، وهي:

أولاً: الشروط والاحكام الخاصة بالشركة:

تصدر الشركة فاتورة كهرباء ثابتة شهرية في سنة التعاقد، وذلك حسب متوسط الاستهلاك الفعلي للفواتير السابقة قبل التعاقد لمدة 12 شهراً مضوا. يوجد خانات في الفاتورة الثابتة المقدمة من الشركة للمشترك موضح بها الاستهلاك الحقيقي للمشترك. يوجد في الفاتورة الثابتة توضيح لمعدل قيمة الاستهلاك. تقوم الشركة بعمل تعديل على متوسط الاستهلاك للعام التالي، سواء كان بالزيادة أو النقصان، وذلك حسب الفروقات التي تنتج عن سنة التعاقد في العام السابق، وهكذا دورياً في كل عام.

ثانياً: الشروط والأحكام الخاصة بالمشترك:

الالتزام بالسداد الشهري لفاتورة الكهرباء الثابتة في المواعيد المحددة لها. عند التأخر عن دفع فاتورة شهر واحد سابق، يتم إصدار الفاتورة الشهرية المستحقة في الشهر التالي، مع إضافة الفاتورة الشهرية السابقة عليها، وهي التي تأخر عن سدادها المشترك. عند تأخر المشترك عن دفع فاتورة شهرين متتالين، يتم إلغاء اشتراكه من خدمة الفاتورة الثابتة، ويتم نقل اشتراكه إلى الفاتورة العادية، ويتم تطبيق نظام الفصل عليه كما هو متبع في الشركة.

سداد فاتورة الكهرباء الثابتة بالسعودية وآليات حساب الفاتورة للمشتركين الجُدُد

وضعت شركة الكهرباء بالسعودية آليات لمعرفة متوسط الاستهلاك الفعلي السابق للمشترك، وذلك قبل اشتراكه في خدمة الفاتورة الثابتة، مثال توضيحي لذلك: وهو نفترض أن المشترك أراد أن يشترك في الفاتورة الثابتة في شهر نوفمبر لسنة 2020، فسيتم حساب الفاتورة الثابتة بناءً على متوسط استهلاكه الفعلي لآخر 12 شهراً من بداية اشتراكه في خدمة الفاتورة الثابتة، كما موضح بالتالي:

مبلغ الفاتورة الثابتة=المجموع العام لمبالغ الفواتير السابقة لآخر 12 شهراً، من شهر نوفمبر لسنة 2019 إلى شهر نوفمبر لسنة 2020÷12.